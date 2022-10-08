07:07 ()
Свернуть список

Райо Вальекано - Реал Мадрид 07 Ноября прямая трансляция

Стадион: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15489
07 Ноября 2022 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 13-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания)
Райо Вальекано
Реал Мадрид

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Реал Мадрид, которое состоится 07 Ноября 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Райо Вальекано
      Мадрид
      Реал Мадрид
      Мадрид
      Главные тренеры
      ИспанияАндони Ираола
      ИталияКарло Анчелотти
      История личных встреч
      26.02.2022 Испания - Примера Тур 26 Райо Вальекано0 : 1Реал Мадрид
      06.11.2021 Испания - Примера Тур 13 Реал Мадрид2 : 1Райо Вальекано
      28.04.2019 Испания - Примера Тур 35 Райо Вальекано1 : 0Реал Мадрид
      15.12.2018 Испания - Примера Тур 16 Реал Мадрид1 : 0Райо Вальекано
      23.04.2016 Испания - Примера Тур 35 Райо Вальекано2 : 3Реал Мадрид
      20.12.2015 Испания - Примера Тур 16 Реал Мадрид10 : 2Райо Вальекано
      08.04.2015 Испания - Примера Тур 30 Райо Вальекано0 : 2Реал Мадрид
      08.11.2014 Испания - Примера Тур 11 Реал Мадрид5 : 1Райо Вальекано
      30.03.2014 Испания - Примера Тур 31 Реал Мадрид5 : 0Райо Вальекано
      02.11.2013 Испания - Примера Тур 12 Райо Вальекано2 : 3Реал Мадрид
      Текстовая трансляция
      Автообновление
      Обновить
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура Примеры: «Райо Вальекано» — «Реал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Барселона13111131-43487,2
      2
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид12102029-103288,9
      3
      Лига чемпионов
      		Атлетико М1373321-132461,5
      4
      Лига чемпионов
      		Бетис1373317-92461,5
      5
      Лига Европы
      		Осасуна1372415-122359,0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Реал Сосьедад1372417-162359,0
      7 Атлетик Б1363421-142153,8
      8 Вильярреал1353514-101846,2
      9 Райо Вальекано1253417-141850,0
      10 Вальядолид1352613-181743,6
      11 Мальорка1344512-131641,0
      12 Валенсия1344519-151641,0
      13 Хетафе1335512-191435,9
      14 Альмерия1341815-221333,3
      15 Жирона1334618-211333,3
      16 Эспаньол1326516-211230,8
      17 Сельта1332814-261128,2
      18
      Зона вылета
      		Севилья1325612-201128,2
      19
      Зона вылета
      		Кадис132568-241128,2
      20
      Зона вылета
      		Эльче130499-29410,3

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close