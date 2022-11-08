Эльче - Жирона 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 38750
08 Ноября 2022 года в 21:00 (+03:00). Испания - Примера, 14-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Жирона, которое состоится 08 Ноября 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эльче
Эльче
Жирона
Жирона
Главные тренеры
|Франсиско Родригес
|Анхель Мичел
История личных встреч
|23.08.2020
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - Финал
|0 : 1
|20.08.2020
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - Финал
|0 : 0
|19.06.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 34
|1 : 0
|12.10.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 11
|0 : 2
|27.01.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 23
|1 : 0
|27.08.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 2
|3 : 1
|15.05.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 38
|1 : 1
|12.12.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 17
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|13
|11
|1
|1
|31-4
|34
|87,2
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|12
|10
|2
|0
|29-10
|32
|88,9
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|13
|7
|3
|3
|21-13
|24
|61,5
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|13
|7
|3
|3
|17-9
|24
|61,5
| 5
Лига Европы
|Осасуна
|13
|7
|2
|4
|15-12
|23
|59,0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|13
|7
|2
|4
|17-16
|23
|59,0
|7
|Атлетик Б
|13
|6
|3
|4
|21-14
|21
|53,8
|8
|Вильярреал
|13
|5
|3
|5
|14-10
|18
|46,2
|9
|Райо Вальекано
|12
|5
|3
|4
|17-14
|18
|50,0
|10
|Вальядолид
|13
|5
|2
|6
|13-18
|17
|43,6
|11
|Мальорка
|13
|4
|4
|5
|12-13
|16
|41,0
|12
|Валенсия
|13
|4
|4
|5
|19-15
|16
|41,0
|13
|Хетафе
|13
|3
|5
|5
|12-19
|14
|35,9
|14
|Альмерия
|13
|4
|1
|8
|15-22
|13
|33,3
|15
|Жирона
|13
|3
|4
|6
|18-21
|13
|33,3
|16
|Эспаньол
|13
|2
|6
|5
|16-21
|12
|30,8
|17
|Сельта
|13
|3
|2
|8
|14-26
|11
|28,2
| 18
Зона вылета
|Севилья
|13
|2
|5
|6
|12-20
|11
|28,2
| 19
Зона вылета
|Кадис
|13
|2
|5
|6
|8-24
|11
|28,2
| 20
Зона вылета
|Эльче
|13
|0
|4
|9
|9-29
|4
|10,3