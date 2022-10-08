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Атлетик - Вальядолид 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
08 Ноября 2022 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 14-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания)
Атлетик Б
Вальядолид

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Вальядолид, которое состоится 08 Ноября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Атлетик Б
      Бильбао
      Вальядолид
      Вальядолид
      Главные тренеры
      ИспанияЭрнесто Вальверде
      ИспанияХосе Пачета
      История личных встреч
      28.04.2021 Испания - Примера Тур 33 Атлетик Б2 : 2Вальядолид
      08.11.2020 Испания - Примера Тур 9 Вальядолид2 : 1Атлетик Б
      08.03.2020 Испания - Примера Тур 27 Вальядолид1 : 4Атлетик Б
      20.10.2019 Испания - Примера Тур 9 Атлетик Б1 : 1Вальядолид
      05.05.2019 Испания - Примера Тур 36 Вальядолид1 : 0Атлетик Б
      22.12.2018 Испания - Примера Тур 17 Атлетик Б1 : 1Вальядолид
      21.01.2014 Испания - Примера Тур 20 Атлетик Б4 : 2Вальядолид
      17.08.2013 Испания - Примера Тур 1 Вальядолид1 : 2Атлетик Б
      02.02.2013 Испания - Примера Тур 22 Вальядолид2 : 2Атлетик Б
      02.09.2012 Испания - Примера Тур 3 Атлетик Б2 : 0Вальядолид
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Барселона13111131-43487,2
      2
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид12102029-103288,9
      3
      Лига чемпионов
      		Атлетико М1373321-132461,5
      4
      Лига чемпионов
      		Бетис1373317-92461,5
      5
      Лига Европы
      		Осасуна1372415-122359,0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Реал Сосьедад1372417-162359,0
      7 Атлетик Б1363421-142153,8
      8 Вильярреал1353514-101846,2
      9 Райо Вальекано1253417-141850,0
      10 Вальядолид1352613-181743,6
      11 Мальорка1344512-131641,0
      12 Валенсия1344519-151641,0
      13 Хетафе1335512-191435,9
      14 Альмерия1341815-221333,3
      15 Жирона1334618-211333,3
      16 Эспаньол1326516-211230,8
      17 Сельта1332814-261128,2
      18
      Зона вылета
      		Севилья1325612-201128,2
      19
      Зона вылета
      		Кадис132568-241128,2
      20
      Зона вылета
      		Эльче130499-29410,3

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