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Наполи - Эмполи 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
08 Ноября 2022 года в 20:30 (+03:00). Италия - Серия А, 14-й тур
Наполи
Эмполи

0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Эмполи, которое состоится 08 Ноября 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Эмполи
Эмполи
Главные тренеры
Италия Лучано Спаллетти
Италия Паоло Дзанетти
История личных встреч
24.04.2022 Италия - Серия А Тур 34 Эмполи3 : 2Наполи
12.12.2021 Италия - Серия А Тур 17 Наполи0 : 1Эмполи
13.01.2021 Кубок Италии 1/8 финала Наполи3 : 2Эмполи
03.04.2019 Италия - Серия А Тур 30 Эмполи2 : 1Наполи
02.11.2018 Италия - Серия А Тур 11 Наполи5 : 1Эмполи
19.03.2017 Италия - Серия А Тур 29 Эмполи2 : 3Наполи
26.10.2016 Италия - Серия А Тур 10 Наполи2 : 0Эмполи
31.01.2016 Италия - Серия А Тур 22 Наполи5 : 1Эмполи
13.09.2015 Италия - Серия А Тур 3 Эмполи2 : 2Наполи
30.04.2015 Италия - Серия А Тур 33 Эмполи4 : 2Наполи
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Наполи13112032-103589,7
2
Лига чемпионов
Милан1392227-142974,4
3
Лига чемпионов
Лацио1383225-82769,2
4
Лига чемпионов
Аталанта1383219-102769,2
5
Лига Европы
Ювентус1374220-72564,1
6
Квалификация Лиги конференций
Рома1381416-122564,1
7 Интер М1380525-192461,5
8 Удинезе1365221-132359,0
9 Салернитана1345418-191743,6
10 Торино1352613-161743,6
11 Болонья1344516-191641,0
12 Фиорентина1344515-171641,0
13 Сассуоло1343614-181538,5
14 Эмполи1335510-171435,9
15 Монца1341813-211333,3
16 Лечче1316610-16923,1
17 Специя1323811-24923,1
18
Зона вылета
Сампдория131396-23615,4
19
Зона вылета
Кремонезе1306711-24615,4
20
Зона вылета
Верона13121011-26512,8

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