Специя - Удинезе 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Альберто Пикко (Специя, Италия), вместимость: 10336
08 Ноября 2022 года в 20:30 (+03:00). Италия - Серия А, 14-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Специя - Удинезе, которое состоится 08 Ноября 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Альберто Пикко (Специя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Специя
Специя
Удинезе
Удине
Главные тренеры
|Лука Готти
|Андреа Соттиль
История личных встреч
|14.05.2022
|Италия - Серия А
|Тур 37
|2 : 3
|12.09.2021
|Италия - Серия А
|Тур 3
|0 : 1
|31.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 20
|0 : 1
|30.09.2020
|Италия - Серия А
|Тур 1
|0 : 2
|13.08.2016
|Кубок Италии
|3-й раунд
|2 : 3