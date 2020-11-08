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Специя - Удинезе 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Альберто Пикко (Специя, Италия), вместимость: 10336
08 Ноября 2022 года в 20:30 (+03:00). Италия - Серия А, 14-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия)
Специя
Удинезе

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Специя - Удинезе, которое состоится 08 Ноября 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Альберто Пикко (Специя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Специя
Специя
Удинезе
Удине
Главные тренеры
Италия Лука Готти
Италия Андреа Соттиль
История личных встреч
14.05.2022 Италия - Серия А Тур 37 Удинезе2 : 3Специя
12.09.2021 Италия - Серия А Тур 3 Специя0 : 1Удинезе
31.01.2021 Италия - Серия А Тур 20 Специя0 : 1Удинезе
30.09.2020 Италия - Серия А Тур 1 Удинезе0 : 2Специя
13.08.2016 Кубок Италии 3-й раунд Удинезе2 : 3Специя

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