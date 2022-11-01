23:39 ()
Свернуть список

Вольфсбург - Боруссия Д 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
08 Ноября 2022 года в 20:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 14-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия)
Вольфсбург
Боруссия Д

0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Боруссия Д, которое состоится 08 Ноября 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Боруссия Д
Дортмунд
Главные тренеры
Хорватия Нико Ковач
Германия Эдин Терзич
История личных встреч
16.04.2022 Германия - Бундеслига Тур 30 Боруссия Д6 : 1Вольфсбург
27.11.2021 Германия - Бундеслига Тур 13 Вольфсбург1 : 3Боруссия Д
24.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 31 Вольфсбург0 : 2Боруссия Д
03.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 14 Боруссия Д2 : 0Вольфсбург
23.05.2020 Германия - Бундеслига Тур 27 Вольфсбург0 : 2Боруссия Д
02.11.2019 Германия - Бундеслига Тур 10 Боруссия Д3 : 0Вольфсбург
30.03.2019 Германия - Бундеслига Тур 27 Боруссия Д2 : 0Вольфсбург
03.11.2018 Германия - Бундеслига Тур 10 Вольфсбург0 : 1Боруссия Д
14.01.2018 Германия - Бундеслига Тур 18 Боруссия Д0 : 0Вольфсбург
19.08.2017 Германия - Бундеслига Тур 1 Вольфсбург0 : 3Боруссия Д
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Бавария1384141-122871,8
2
Лига чемпионов
Фрайбург1383220-132769,2
3
Лига чемпионов
Унион1382321-142666,7
4
Лига чемпионов
Боруссия Д1381423-152564,1
5
Лига Европы
Айнтрахт Ф1372427-212359,0
6
Квалификация Лиги конференций
РБ Лейпциг1364325-192256,4
7 Вердер1363423-192153,8
8 Боруссия М1354423-201948,7
9 Хоффенхайм1353519-161846,2
10 Майнц1353518-221846,2
11 Вольфсбург1345420-191743,6
12 Кёльн1345420-251743,6
13 Аугсбург1342716-231435,9
14 Байер1333721-251230,8
15 Герта1325616-201128,2
16 Штутгарт1325616-241128,2
17
Зона вылета
Бохум13211011-35717,9
18
Зона вылета
Шальке-041313912-30615,4

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close