Бохум - Боруссия М 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 30748
08 Ноября 2022 года в 22:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 14-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Боруссия М, которое состоится 08 Ноября 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бохум
Бохум
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Главные тренеры
|Томас Райс
|Томас Леч
|Даниэль Фарке
История личных встреч
|18.03.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|0 : 2 Т
|31.10.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|2 : 1
|25.05.2011
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи
|1 : 1
|19.05.2011
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи
|1 : 0
|16.01.2010
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|1 : 2
|09.08.2009
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|3 : 3
|20.03.2009
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|0 : 1
|17.10.2008
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|2 : 2
|19.05.2007
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|0 : 2
|15.12.2006
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|13
|8
|4
|1
|41-12
|28
|71,8
| 2
Лига чемпионов
|Фрайбург
|13
|8
|3
|2
|20-13
|27
|69,2
| 3
Лига чемпионов
|Унион
|13
|8
|2
|3
|21-14
|26
|66,7
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|13
|8
|1
|4
|23-15
|25
|64,1
| 5
Лига Европы
|Айнтрахт Ф
|13
|7
|2
|4
|27-21
|23
|59,0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|РБ Лейпциг
|13
|6
|4
|3
|25-19
|22
|56,4
|7
|Вердер
|13
|6
|3
|4
|23-19
|21
|53,8
|8
|Боруссия М
|13
|5
|4
|4
|23-20
|19
|48,7
|9
|Хоффенхайм
|13
|5
|3
|5
|19-16
|18
|46,2
|10
|Майнц
|13
|5
|3
|5
|18-22
|18
|46,2
|11
|Вольфсбург
|13
|4
|5
|4
|20-19
|17
|43,6
|12
|Кёльн
|13
|4
|5
|4
|20-25
|17
|43,6
|13
|Аугсбург
|13
|4
|2
|7
|16-23
|14
|35,9
|14
|Байер
|13
|3
|3
|7
|21-25
|12
|30,8
|15
|Герта
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|28,2
|16
|Штутгарт
|13
|2
|5
|6
|16-24
|11
|28,2
| 17
Зона вылета
|Бохум
|13
|2
|1
|10
|11-35
|7
|17,9
| 18
Зона вылета
|Шальке-04
|13
|1
|3
|9
|12-30
|6
|15,4