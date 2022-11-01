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Бохум - Боруссия М 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 30748
08 Ноября 2022 года в 22:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 14-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия)
Бохум
Боруссия М

0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Боруссия М, которое состоится 08 Ноября 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бохум
Бохум
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Главные тренеры
Германия Томас Райс
Германия Томас Леч
Германия Даниэль Фарке
История личных встреч
18.03.2022 Германия - Бундеслига Тур 27 Бохум0 : 2 ТБоруссия М
31.10.2021 Германия - Бундеслига Тур 10 Боруссия М2 : 1Бохум
25.05.2011 Германия - Переходные матчи Переходные матчи Бохум1 : 1Боруссия М
19.05.2011 Германия - Переходные матчи Переходные матчи Боруссия М1 : 0Бохум
16.01.2010 Германия - Бундеслига Тур 18 Боруссия М1 : 2Бохум
09.08.2009 Германия - Бундеслига Тур 1 Бохум3 : 3Боруссия М
20.03.2009 Германия - Бундеслига Тур 25 Боруссия М0 : 1Бохум
17.10.2008 Германия - Бундеслига Тур 8 Бохум2 : 2Боруссия М
19.05.2007 Германия - Бундеслига Тур 34 Боруссия М0 : 2Бохум
15.12.2006 Германия - Бундеслига Тур 17 Бохум2 : 0Боруссия М
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Бавария1384141-122871,8
2
Лига чемпионов
Фрайбург1383220-132769,2
3
Лига чемпионов
Унион1382321-142666,7
4
Лига чемпионов
Боруссия Д1381423-152564,1
5
Лига Европы
Айнтрахт Ф1372427-212359,0
6
Квалификация Лиги конференций
РБ Лейпциг1364325-192256,4
7 Вердер1363423-192153,8
8 Боруссия М1354423-201948,7
9 Хоффенхайм1353519-161846,2
10 Майнц1353518-221846,2
11 Вольфсбург1345420-191743,6
12 Кёльн1345420-251743,6
13 Аугсбург1342716-231435,9
14 Байер1333721-251230,8
15 Герта1325616-201128,2
16 Штутгарт1325616-241128,2
17
Зона вылета
Бохум13211011-35717,9
18
Зона вылета
Шальке-041313912-30615,4

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