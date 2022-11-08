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Металлист - Металлист 1925 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Авангард (Ужгород, Украина), вместимость: 12000
08 Ноября 2022 года в 14:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 12-й тур
Металлист
Металлист 1925

0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Металлист - Металлист 1925, которое состоится 08 Ноября 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Авангард (Ужгород, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Металлист
Харьков
Металлист 1925
Харьков
Главные тренеры
Украина Валерий Сергеевич Кривенцов
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Днепр-11091024-52893,3
2
Квалификация Лиги чемпионов
Шахтёр972021-52385,2
3
Квалификация Лиги конференций
Заря Л1071223-152273,3
4
Квалификация Лиги конференций
Александрия962117-92074,1
5 Верес1152415-131751,5
6 Динамо К951315-111659,3
7 Колос104339-111550,0
8 Металлист1042415-181446,7
9 Ворскла1142513-141442,4
10 Рух В1032512-161136,7
11 Металлист 1925102449-161033,3
12 Минай102357-12930,0
13 Кривбасс101366-13620,0
14 Львов101367-16620,0
15
Зона вылета
Ингулец90457-14414,8
16
Зона вылета
Черноморец100375-17310,0

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