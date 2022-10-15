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Севилья - Реал Сосьедад 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
09 Ноября 2022 года в 21:00 (+03:00). Испания - Примера, 14-й тур
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания)
Севилья
Реал Сосьедад

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Реал Сосьедад, которое состоится 09 Ноября 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Севилья
      Севилья
      Реал Сосьедад
      Сан-Себастьян
      Главные тренеры
      АргентинаХорхе Сампаоли
      ИспанияИманол Альгуасиль
      История личных встреч
      20.03.2022 Испания - Примера Тур 29 Севилья0 : 0Реал Сосьедад
      19.09.2021 Испания - Примера Тур 5 Реал Сосьедад0 : 0Севилья
      18.04.2021 Испания - Примера Тур 33 Реал Сосьедад1 : 2Севилья
      09.01.2021 Испания - Примера Тур 18 Севилья3 : 2Реал Сосьедад
      16.07.2020 Испания - Примера Тур 37 Реал Сосьедад0 : 0Севилья
      29.09.2019 Испания - Примера Тур 7 Севилья3 : 2Реал Сосьедад
      10.03.2019 Испания - Примера Тур 27 Севилья5 : 2Реал Сосьедад
      04.11.2018 Испания - Примера Тур 11 Реал Сосьедад0 : 0Севилья
      04.05.2018 Испания - Примера Тур 36 Севилья1 : 0Реал Сосьедад
      20.12.2017 Испания - Примера Тур 17 Реал Сосьедад3 : 1Севилья
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура Примеры: «Севилья» — «Реал Сосьедад». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Барселона14121133-53788,1
      2
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид13102131-133282,1
      3
      Лига чемпионов
      		Атлетико М1373321-132461,5
      4
      Лига чемпионов
      		Атлетик Б1473424-142457,1
      5
      Лига Европы
      		Бетис1373317-92461,5
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Осасуна1472516-142354,8
      7 Реал Сосьедад1372417-162359,0
      8 Райо Вальекано1363420-162153,8
      9 Вильярреал1353514-101846,2
      10 Вальядолид1452713-211740,5
      11 Мальорка1344512-131641,0
      12 Валенсия1344519-151641,0
      13 Жирона1444620-221638,1
      14 Хетафе1335512-191435,9
      15 Альмерия1341815-221333,3
      16 Эспаньол1326516-211230,8
      17 Сельта1332814-261128,2
      18
      Зона вылета
      		Севилья1325612-201128,2
      19
      Зона вылета
      		Кадис132568-241128,2
      20
      Зона вылета
      		Эльче14041010-3149,5

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