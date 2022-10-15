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Мальорка - Атлетико 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 23142
09 Ноября 2022 года в 23:30 (+03:00). Испания - Примера, 14-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания)
Мальорка
Атлетико М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Атлетико М, которое состоится 09 Ноября 2022 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Мальорка
      Пальма-де-Мальорка
      Атлетико М
      Мадрид
      Главные тренеры
      МексикаХавьер Агирре
      АргентинаДиего Симеоне
      История личных встреч
      09.04.2022 Испания - Примера Тур 31 Мальорка1 : 0Атлетико М
      04.12.2021 Испания - Примера Тур 16 Атлетико М1 : 2Мальорка
      03.07.2020 Испания - Примера Тур 34 Атлетико М3 : 0Мальорка
      25.09.2019 Испания - Примера Тур 6 Мальорка0 : 2Атлетико М
      26.05.2013 Испания - Примера Тур 37 Атлетико М0 : 0Мальорка
      07.01.2013 Испания - Примера Тур 18 Мальорка1 : 1Атлетико М
      18.03.2012 Испания - Примера Тур 28 Мальорка2 : 1Атлетико М
      23.10.2011 Испания - Примера Тур 9 Атлетико М1 : 1Мальорка
      21.05.2011 Испания - Примера Тур 38 Мальорка3 : 4Атлетико М
      17.01.2011 Испания - Примера Тур 19 Атлетико М3 : 0Мальорка
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Барселона14121133-53788,1
      2
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид13102131-133282,1
      3
      Лига чемпионов
      		Атлетико М1373321-132461,5
      4
      Лига чемпионов
      		Атлетик Б1473424-142457,1
      5
      Лига Европы
      		Бетис1373317-92461,5
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Осасуна1472516-142354,8
      7 Реал Сосьедад1372417-162359,0
      8 Райо Вальекано1363420-162153,8
      9 Вильярреал1353514-101846,2
      10 Вальядолид1452713-211740,5
      11 Мальорка1344512-131641,0
      12 Валенсия1344519-151641,0
      13 Жирона1444620-221638,1
      14 Хетафе1335512-191435,9
      15 Альмерия1341815-221333,3
      16 Эспаньол1326516-211230,8
      17 Сельта1332814-261128,2
      18
      Зона вылета
      		Севилья1325612-201128,2
      19
      Зона вылета
      		Кадис132568-241128,2
      20
      Зона вылета
      		Эльче14041010-3149,5

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