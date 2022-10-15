Эспаньол - Вильярреал 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания), вместимость: 40500
09 Ноября 2022 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 14-й тур
Главный судья: Хавьер Иглесиас Вильянуэва (Испания)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Вильярреал, которое состоится 09 Ноября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 14-й тур, оно проводится на стадионе: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эспаньол
Барселона
Вильярреал
Вильярреал
Главные тренеры
|Диего Пенас Мартинес
|Унаи Эмери
История личных встреч
|27.02.2022
|Испания - Примера
|Тур 26
|5 : 1
|21.08.2021
|Испания - Примера
|Тур 2
|0 : 0
|19.01.2020
|Испания - Примера
|Тур 20
|1 : 2
|20.10.2019
|Испания - Примера
|Тур 9
|0 : 1
|03.02.2019
|Испания - Примера
|Тур 22
|2 : 2
|17.01.2019
|Кубок Испании
|1/8 финала
|3 : 1
|09.01.2019
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 2
|07.10.2018
|Испания - Примера
|Тур 8
|3 : 1
|18.02.2018
|Испания - Примера
|Тур 24
|1 : 1
|21.09.2017
|Испания - Примера
|Тур 5
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|14
|12
|1
|1
|33-5
|37
|88,1
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|13
|10
|2
|1
|31-13
|32
|82,1
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|13
|7
|3
|3
|21-13
|24
|61,5
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|14
|7
|3
|4
|24-14
|24
|57,1
| 5
Лига Европы
|Бетис
|13
|7
|3
|3
|17-9
|24
|61,5
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Осасуна
|14
|7
|2
|5
|16-14
|23
|54,8
|7
|Реал Сосьедад
|13
|7
|2
|4
|17-16
|23
|59,0
|8
|Райо Вальекано
|13
|6
|3
|4
|20-16
|21
|53,8
|9
|Вильярреал
|13
|5
|3
|5
|14-10
|18
|46,2
|10
|Вальядолид
|14
|5
|2
|7
|13-21
|17
|40,5
|11
|Мальорка
|13
|4
|4
|5
|12-13
|16
|41,0
|12
|Валенсия
|13
|4
|4
|5
|19-15
|16
|41,0
|13
|Жирона
|14
|4
|4
|6
|20-22
|16
|38,1
|14
|Хетафе
|13
|3
|5
|5
|12-19
|14
|35,9
|15
|Альмерия
|13
|4
|1
|8
|15-22
|13
|33,3
|16
|Эспаньол
|13
|2
|6
|5
|16-21
|12
|30,8
|17
|Сельта
|13
|3
|2
|8
|14-26
|11
|28,2
| 18
Зона вылета
|Севилья
|13
|2
|5
|6
|12-20
|11
|28,2
| 19
Зона вылета
|Кадис
|13
|2
|5
|6
|8-24
|11
|28,2
| 20
Зона вылета
|Эльче
|14
|0
|4
|10
|10-31
|4
|9,5