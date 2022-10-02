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Торино - Сампдория 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
09 Ноября 2022 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 14-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия)
Торино
Сампдория

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Сампдория, которое состоится 09 Ноября 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико ди Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Торино
      Турин
      Сампдория
      Генуя
      Главные тренеры
      ХорватияИван Юрич
      ИталияМарко Джампаоло
      СербияДеян Станкович
      История личных встреч
      15.01.2022 Италия - Серия А Тур 22 Сампдория1 : 2Торино
      16.12.2021 Кубок Италии 2-й раунд Сампдория2 : 1Торино
      30.10.2021 Италия - Серия А Тур 11 Торино3 : 0Сампдория
      21.03.2021 Италия - Серия А Тур 28 Сампдория1 : 0Торино
      30.11.2020 Италия - Серия А Тур 9 Торино2 : 2Сампдория
      08.02.2020 Италия - Серия А Тур 23 Торино1 : 3Сампдория
      22.09.2019 Италия - Серия А Тур 4 Сампдория1 : 0Торино
      03.04.2019 Италия - Серия А Тур 30 Торино2 : 1Сампдория
      04.11.2018 Италия - Серия А Тур 11 Сампдория1 : 4Торино
      03.02.2018 Италия - Серия А Тур 23 Сампдория1 : 1Торино
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Наполи14122034-103890,5
      2
      Лига чемпионов
      		Милан1493227-143071,4
      3
      Лига чемпионов
      		Лацио1383225-82769,2
      4
      Лига чемпионов
      		Аталанта1383219-102769,2
      5
      Лига Европы
      		Ювентус1374220-72564,1
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Рома1381416-122564,1
      7 Удинезе1466222-142457,1
      8 Интер М1380525-192461,5
      9 Салернитана1345418-191743,6
      10 Торино1352613-161743,6
      11 Болонья1344516-191641,0
      12 Фиорентина1344515-171641,0
      13 Сассуоло1343614-181538,5
      14 Эмполи1435610-191433,3
      15 Монца1341813-211333,3
      16 Специя1424812-251023,8
      17 Лечче1316610-16923,1
      18
      Зона вылета
      		Кремонезе1407711-24716,7
      19
      Зона вылета
      		Сампдория131396-23615,4
      20
      Зона вылета
      		Верона13121011-26512,8

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