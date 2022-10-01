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Шальке-04 - Майнц 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62271
09 Ноября 2022 года в 22:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 14-й тур
Главный судья: Тобиас Райхель (Штутгарт, Германия)
Шальке-04
Майнц

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Майнц, которое состоится 09 Ноября 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Шальке-04
      Гельзенкирхен
      Майнц
      Майнц
      Главные тренеры
      ГерманияФранк Крамер
      ГерманияТомас Райс
      ДанияБо Свенссон
      История личных встреч
      05.03.2021 Германия - Бундеслига Тур 24 Шальке-040 : 0Майнц
      07.11.2020 Германия - Бундеслига Тур 7 Майнц2 : 2Шальке-04
      16.02.2020 Германия - Бундеслига Тур 22 Майнц0 : 0Шальке-04
      20.09.2019 Германия - Бундеслига Тур 5 Шальке-042 : 1Майнц
      23.02.2019 Германия - Бундеслига Тур 23 Майнц3 : 0Шальке-04
      29.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 6 Шальке-041 : 0Майнц
      09.03.2018 Германия - Бундеслига Тур 26 Майнц0 : 1Шальке-04
      20.10.2017 Германия - Бундеслига Тур 9 Шальке-042 : 0Майнц
      19.03.2017 Германия - Бундеслига Тур 25 Майнц0 : 1Шальке-04
      23.10.2016 Германия - Бундеслига Тур 8 Шальке-043 : 0Майнц
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Бавария1494147-133173,8
      2
      Лига чемпионов
      		Фрайбург1383220-132769,2
      3
      Лига чемпионов
      		Унион1382321-142666,7
      4
      Лига чемпионов
      		Боруссия Д1481523-172559,5
      5
      Лига Европы
      		Айнтрахт Ф1372427-212359,0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		РБ Лейпциг1364325-192256,4
      7 Вердер1463524-252150,0
      8 Вольфсбург1455422-192047,6
      9 Боруссия М1454524-221945,2
      10 Хоффенхайм1353519-161846,2
      11 Майнц1353518-221846,2
      12 Кёльн1345420-251743,6
      13 Штутгарт1435618-251433,3
      14 Аугсбург1342716-231435,9
      15 Байер1333721-251230,8
      16 Герта1425717-221126,2
      17
      Зона вылета
      		Бохум14311013-361023,8
      18
      Зона вылета
      		Шальке-041313912-30615,4

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