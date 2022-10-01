РБ Лейпциг - Фрайбург 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
09 Ноября 2022 года в 22:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 14-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Фрайбург, которое состоится 09 Ноября 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Фрайбург
Фрайбург
Главные тренеры
|Марко Розе
|Кристиан Штрайх
История личных встреч
|21.05.2022
|Кубок Германии
|Финал
|1 : 1 2 : 4
|05.03.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|1 : 1
|16.10.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|1 : 1
|06.03.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 24
|0 : 3
|07.11.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 7
|3 : 0
|16.05.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|1 : 1
|26.10.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|2 : 1
|27.04.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|2 : 1
|08.12.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|3 : 0
|20.01.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|14
|9
|4
|1
|47-13
|31
|73,8
| 2
Лига чемпионов
|Фрайбург
|13
|8
|3
|2
|20-13
|27
|69,2
| 3
Лига чемпионов
|Унион
|13
|8
|2
|3
|21-14
|26
|66,7
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|14
|8
|1
|5
|23-17
|25
|59,5
| 5
Лига Европы
|Айнтрахт Ф
|13
|7
|2
|4
|27-21
|23
|59,0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|РБ Лейпциг
|13
|6
|4
|3
|25-19
|22
|56,4
|7
|Вердер
|14
|6
|3
|5
|24-25
|21
|50,0
|8
|Вольфсбург
|14
|5
|5
|4
|22-19
|20
|47,6
|9
|Боруссия М
|14
|5
|4
|5
|24-22
|19
|45,2
|10
|Хоффенхайм
|13
|5
|3
|5
|19-16
|18
|46,2
|11
|Майнц
|13
|5
|3
|5
|18-22
|18
|46,2
|12
|Кёльн
|13
|4
|5
|4
|20-25
|17
|43,6
|13
|Штутгарт
|14
|3
|5
|6
|18-25
|14
|33,3
|14
|Аугсбург
|13
|4
|2
|7
|16-23
|14
|35,9
|15
|Байер
|13
|3
|3
|7
|21-25
|12
|30,8
|16
|Герта
|14
|2
|5
|7
|17-22
|11
|26,2
| 17
Зона вылета
|Бохум
|14
|3
|1
|10
|13-36
|10
|23,8
| 18
Зона вылета
|Шальке-04
|13
|1
|3
|9
|12-30
|6
|15,4