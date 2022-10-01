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РБ Лейпциг - Фрайбург 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
09 Ноября 2022 года в 22:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 14-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия)
РБ Лейпциг
Фрайбург

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Фрайбург, которое состоится 09 Ноября 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      РБ Лейпциг
      Лейпциг
      Фрайбург
      Фрайбург
      Главные тренеры
      ГерманияМарко Розе
      ГерманияКристиан Штрайх
      История личных встреч
      21.05.2022 Кубок Германии Финал Фрайбург1 : 1 2 : 4РБ Лейпциг
      05.03.2022 Германия - Бундеслига Тур 25 РБ Лейпциг1 : 1Фрайбург
      16.10.2021 Германия - Бундеслига Тур 8 Фрайбург1 : 1РБ Лейпциг
      06.03.2021 Германия - Бундеслига Тур 24 Фрайбург0 : 3РБ Лейпциг
      07.11.2020 Германия - Бундеслига Тур 7 РБ Лейпциг3 : 0Фрайбург
      16.05.2020 Германия - Бундеслига Тур 26 РБ Лейпциг1 : 1Фрайбург
      26.10.2019 Германия - Бундеслига Тур 9 Фрайбург2 : 1РБ Лейпциг
      27.04.2019 Германия - Бундеслига Тур 31 РБ Лейпциг2 : 1Фрайбург
      08.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 14 Фрайбург3 : 0РБ Лейпциг
      20.01.2018 Германия - Бундеслига Тур 19 Фрайбург2 : 1РБ Лейпциг
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Бавария1494147-133173,8
      2
      Лига чемпионов
      		Фрайбург1383220-132769,2
      3
      Лига чемпионов
      		Унион1382321-142666,7
      4
      Лига чемпионов
      		Боруссия Д1481523-172559,5
      5
      Лига Европы
      		Айнтрахт Ф1372427-212359,0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		РБ Лейпциг1364325-192256,4
      7 Вердер1463524-252150,0
      8 Вольфсбург1455422-192047,6
      9 Боруссия М1454524-221945,2
      10 Хоффенхайм1353519-161846,2
      11 Майнц1353518-221846,2
      12 Кёльн1345420-251743,6
      13 Штутгарт1435618-251433,3
      14 Аугсбург1342716-231435,9
      15 Байер1333721-251230,8
      16 Герта1425717-221126,2
      17
      Зона вылета
      		Бохум14311013-361023,8
      18
      Зона вылета
      		Шальке-041313912-30615,4

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