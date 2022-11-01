Вест Хэм Юнайтед - Блэкберн Роверс 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
09 Ноября 2022 года в 22:45 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 3-й раунд
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Блэкберн Роверс, которое состоится 09 Ноября 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 3-й раунд, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Главные тренеры
|Йон-Даль Томассон
История личных встреч
|21.02.2016
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 5
|07.05.2011
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|1 : 1
|18.12.2010
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|1 : 1
|30.01.2010
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|0 : 0
|29.08.2009
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|0 : 0
|21.03.2009
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|1 : 1
|30.08.2008
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|4 : 1
|15.03.2008
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|2 : 1
|09.12.2007
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|0 : 1
|17.03.2007
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|1 : 2
Турнирная таблица
1-й раунд
|Метка
| Кембридж Юнайтед
Миллуолл
|1 : 0
| Шрусбери Таун
Карлайл Юнайтед
|3 : 2
| Харрогейт Таун
Стокпорт Каунти
|0 : 1
| Уимблдон
Гиллингем
|0 : 2
| Лутон Таун
Ньюпорт Каунти
|2 : 3
| Кардифф Сити
Портсмут
|0 : 3
| Чарльтон Атлетик
Куинз Парк Рейнджерс
|1 : 1 5 : 3
| Гримсби Таун
Кру Александра
|4 : 0
| Моркам
Сток Сити
|0 : 0 5 : 3
| Форест Грин Роверс
Лейтон Ориент
|2 : 0
| Челтнем Таун
Эксетер Сити
|0 : 7
| Оксфорд Юнайтед
Суонси Сити
|2 : 2 5 : 3
| Уолсолл
Суиндон Таун
|2 : 0
| Милтон-Кинс Донс
Саттон Юнайтед
|1 : 0
| Нортгемптон Таун
Уиком Уондерерс
|1 : 2
| Флитвуд Таун
Уиган Атлетик
|1 : 0
| Кроули Таун
Бристоль Роверс
|1 : 0
| Донкастер Роверс
Линкольн Сити
|0 : 3
| Брэдфорд Сити
Халл Сити
|2 : 1
| Ипсвич Таун
Колчестер Юнайтед
|0 : 1
| Норвич Сити
Бирмингем Сити
|2 : 2 4 : 2
| Болтон Уондерерс
Солфорд Сити
|5 : 1
| Аккрингтон Стэнли
Транмир Роверс
|2 : 2 11 : 12
| Блэкпул
Барроу
|0 : 0 3 : 4
| Хаддерсфилд Таун
Престон Норт Энд
|1 : 4
| Мэнсфилд Таун
Дерби Каунти
|1 : 2
| Рочдейл
Бёртон Альбион
|2 : 0
| Рединг
Стивенидж
|1 : 2
| Ковентри Сити
Бристоль Сити
|1 : 4
| Порт Вейл
Ротерхэм Юнайтед
|1 : 2
| Плимут Аргайл
Питерборо Юнайтед
|0 : 2
| Шеффилд Уэнсдей
Сандерленд
|2 : 0
| Мидлсбро
Барнсли
|0 : 1
| Блэкберн Роверс
Хартлпул Юнайтед
|4 : 0
| Вест Бромвич Альбион
Шеффилд Юнайтед
|1 : 0
2-й раунд
|Метка
| Уолсолл
Чарльтон Атлетик
|0 : 1
| Шрусбери Таун
Бёрнли
|0 : 1
| Шеффилд Уэнсдей
Рочдейл
|3 : 0
| Болтон Уондерерс
Астон Вилла
|1 : 4
| Гиллингем
Эксетер Сити
|0 : 0 6 : 5
| Колчестер Юнайтед
Брентфорд
|0 : 2
| Кроули Таун
Фулхэм
|2 : 0
| Уотфорд
Милтон-Кинс Донс
|0 : 2
| Кембридж Юнайтед
Саутгемптон
|0 : 3
| Стивенидж
Питерборо Юнайтед
|1 : 0
| Норвич Сити
Борнмут
|2 : 2 3 : 5
| Ньюпорт Каунти
Портсмут
|3 : 2
| Оксфорд Юнайтед
Кристал Пэлас
|0 : 2
| Барроу
Линкольн Сити
|2 : 2 1 : 3
| Стокпорт Каунти
Лестер Сити
|0 : 0 1 : 3
| Гримсби Таун
Ноттингем Форест
|0 : 3
| Брэдфорд Сити
Блэкберн Роверс
|1 : 2
| Вулверхэмптон
Престон Норт Энд
|2 : 1
| Флитвуд Таун
Эвертон
|0 : 1
| Дерби Каунти
Вест Бромвич Альбион
|1 : 0
| Ротерхэм Юнайтед
Моркам
|0 : 1
| Уиком Уондерерс
Бристоль Сити
|1 : 3
| Транмир Роверс
Ньюкасл Юнайтед
|1 : 2
| Лидс Юнайтед
Барнсли
|3 : 1
| Форест Грин Роверс
Брайтон энд Хоув Альбион
|0 : 3
3-й раунд
|Метка
A02
| Лестер Сити
Ньюпорт Каунти
|3 : 0
A05
| Бёрнли
Кроули Таун
|3 : 1
A08
| Борнмут
Эвертон
|4 : 1
A09
| Милтон-Кинс Донс
Моркам
|2 : 0
A11
| Бристоль Сити
Линкольн Сити
|1 : 3
A12
| Стивенидж
Чарльтон Атлетик
|1 : 1 4 : 5
A13
| Брентфорд
Гиллингем
|1 : 1 5 : 6
A01
| Вест Хэм Юнайтед
Блэкберн Роверс
|09.11
A03
| Вулверхэмптон
Лидс Юнайтед
|09.11
A04
| Ноттингем Форест
Тоттенхэм Хотспур
|09.11
A14
| Саутгемптон
Шеффилд Уэнсдей
|09.11
A15
| Ньюкасл Юнайтед
Кристал Пэлас
|09.11
A16
| Арсенал
Брайтон энд Хоув Альбион
|09.11
A07
| Ливерпуль
Дерби Каунти
|09.11
A10
| Манчестер Сити
Челси
|09.11
A06
| Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
|10.11