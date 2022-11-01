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Ньюкасл Юнайтед - Кристал Пэлас 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
09 Ноября 2022 года в 22:45 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 3-й раунд
Главный судья: Грэм Скотт (Оксфордшир, Англия)
Ньюкасл Юнайтед
Кристал Пэлас

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Кристал Пэлас, которое состоится 09 Ноября 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 3-й раунд, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ньюкасл Юнайтед
      Ньюкасл-апон-Тайн
      Кристал Пэлас
      Лондон
      Главные тренеры
      АнглияЭдди Хау
      ФранцияПатрик Виейра
      История личных встреч
      03.09.2022 Англия - Премьер-лига Тур 6 Ньюкасл Юнайтед0 : 0Кристал Пэлас
      20.04.2022 Англия - Премьер-лига Тур 30 Ньюкасл Юнайтед1 : 0Кристал Пэлас
      23.10.2021 Англия - Премьер-лига Тур 9 Кристал Пэлас1 : 1Ньюкасл Юнайтед
      02.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 22 Ньюкасл Юнайтед1 : 2Кристал Пэлас
      27.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 10 Кристал Пэлас0 : 2Ньюкасл Юнайтед
      22.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 27 Кристал Пэлас1 : 0Ньюкасл Юнайтед
      21.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 18 Ньюкасл Юнайтед1 : 0Кристал Пэлас
      06.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 33 Ньюкасл Юнайтед0 : 1Кристал Пэлас
      22.09.2018 Англия - Премьер-лига Тур 6 Кристал Пэлас0 : 0Ньюкасл Юнайтед
      04.02.2018 Англия - Премьер-лига Тур 26 Кристал Пэлас1 : 1Ньюкасл Юнайтед
      Турнирная таблица
      1-й раунд
      Метка
      Кембридж Юнайтед
      Миллуолл
      		1 : 0
      Шрусбери Таун
      Карлайл Юнайтед
      		3 : 2
      Харрогейт Таун
      Стокпорт Каунти
      		0 : 1
      Уимблдон
      Гиллингем
      		0 : 2
      Лутон Таун
      Ньюпорт Каунти
      		2 : 3
      Кардифф Сити
      Портсмут
      		0 : 3
      Чарльтон Атлетик
      Куинз Парк Рейнджерс
      		1 : 1 5 : 3
      Гримсби Таун
      Кру Александра
      		4 : 0
      Моркам
      Сток Сити
      		0 : 0 5 : 3
      Форест Грин Роверс
      Лейтон Ориент
      		2 : 0
      Челтнем Таун
      Эксетер Сити
      		0 : 7
      Оксфорд Юнайтед
      Суонси Сити
      		2 : 2 5 : 3
      Уолсолл
      Суиндон Таун
      		2 : 0
      Милтон-Кинс Донс
      Саттон Юнайтед
      		1 : 0
      Нортгемптон Таун
      Уиком Уондерерс
      		1 : 2
      Флитвуд Таун
      Уиган Атлетик
      		1 : 0
      Кроули Таун
      Бристоль Роверс
      		1 : 0
      Донкастер Роверс
      Линкольн Сити
      		0 : 3
      Брэдфорд Сити
      Халл Сити
      		2 : 1
      Ипсвич Таун
      Колчестер Юнайтед
      		0 : 1
      Норвич Сити
      Бирмингем Сити
      		2 : 2 4 : 2
      Болтон Уондерерс
      Солфорд Сити
      		5 : 1
      Аккрингтон Стэнли
      Транмир Роверс
      		2 : 2 11 : 12
      Блэкпул
      Барроу
      		0 : 0 3 : 4
      Хаддерсфилд Таун
      Престон Норт Энд
      		1 : 4
      Мэнсфилд Таун
      Дерби Каунти
      		1 : 2
      Рочдейл
      Бёртон Альбион
      		2 : 0
      Рединг
      Стивенидж
      		1 : 2
      Ковентри Сити
      Бристоль Сити
      		1 : 4
      Порт Вейл
      Ротерхэм Юнайтед
      		1 : 2
      Плимут Аргайл
      Питерборо Юнайтед
      		0 : 2
      Шеффилд Уэнсдей
      Сандерленд
      		2 : 0
      Мидлсбро
      Барнсли
      		0 : 1
      Блэкберн Роверс
      Хартлпул Юнайтед
      		4 : 0
      Вест Бромвич Альбион
      Шеффилд Юнайтед
      		1 : 0
      2-й раунд
      Метка
      Уолсолл
      Чарльтон Атлетик
      		0 : 1
      Шрусбери Таун
      Бёрнли
      		0 : 1
      Шеффилд Уэнсдей
      Рочдейл
      		3 : 0
      Болтон Уондерерс
      Астон Вилла
      		1 : 4
      Гиллингем
      Эксетер Сити
      		0 : 0 6 : 5
      Колчестер Юнайтед
      Брентфорд
      		0 : 2
      Кроули Таун
      Фулхэм
      		2 : 0
      Уотфорд
      Милтон-Кинс Донс
      		0 : 2
      Кембридж Юнайтед
      Саутгемптон
      		0 : 3
      Стивенидж
      Питерборо Юнайтед
      		1 : 0
      Норвич Сити
      Борнмут
      		2 : 2 3 : 5
      Ньюпорт Каунти
      Портсмут
      		3 : 2
      Оксфорд Юнайтед
      Кристал Пэлас
      		0 : 2
      Барроу
      Линкольн Сити
      		2 : 2 1 : 3
      Стокпорт Каунти
      Лестер Сити
      		0 : 0 1 : 3
      Гримсби Таун
      Ноттингем Форест
      		0 : 3
      Брэдфорд Сити
      Блэкберн Роверс
      		1 : 2
      Вулверхэмптон
      Престон Норт Энд
      		2 : 1
      Флитвуд Таун
      Эвертон
      		0 : 1
      Дерби Каунти
      Вест Бромвич Альбион
      		1 : 0
      Ротерхэм Юнайтед
      Моркам
      		0 : 1
      Уиком Уондерерс
      Бристоль Сити
      		1 : 3
      Транмир Роверс
      Ньюкасл Юнайтед
      		1 : 2
      Лидс Юнайтед
      Барнсли
      		3 : 1
      Форест Грин Роверс
      Брайтон энд Хоув Альбион
      		0 : 3
      3-й раунд
      Метка
      A02
      		 Лестер Сити
      Ньюпорт Каунти
      		3 : 0
      A05
      		 Бёрнли
      Кроули Таун
      		3 : 1
      A08
      		 Борнмут
      Эвертон
      		4 : 1
      A09
      		 Милтон-Кинс Донс
      Моркам
      		2 : 0
      A11
      		 Бристоль Сити
      Линкольн Сити
      		1 : 3
      A12
      		 Стивенидж
      Чарльтон Атлетик
      		1 : 1 4 : 5
      A13
      		 Брентфорд
      Гиллингем
      		1 : 1 5 : 6
      A01
      		 Вест Хэм Юнайтед
      Блэкберн Роверс
      		09.11
      A03
      		 Вулверхэмптон
      Лидс Юнайтед
      		09.11
      A04
      		 Ноттингем Форест
      Тоттенхэм Хотспур
      		09.11
      A14
      		 Саутгемптон
      Шеффилд Уэнсдей
      		09.11
      A15
      		 Ньюкасл Юнайтед
      Кристал Пэлас
      		09.11
      A16
      		 Арсенал
      Брайтон энд Хоув Альбион
      		09.11
      A07
      		 Ливерпуль
      Дерби Каунти
      		09.11
      A10
      		 Манчестер Сити
      Челси
      		09.11
      A06
      		 Манчестер Юнайтед
      Астон Вилла
      		10.11

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