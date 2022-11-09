Аякс - Витесс 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
09 Ноября 2022 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 12-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Витесс, которое состоится 09 Ноября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 12-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аякс
Амстердам
Витесс
Арнем
Главные тренеры
|Альфред Шрёдер
|Томас Леч
История личных встреч
|15.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 34
|2 : 2
|09.02.2022
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|5 : 0
|29.08.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 3
|5 : 0
|16.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 34
|1 : 3
|18.04.2021
|Кубок Нидерландов
|Финал
|2 : 1
|26.09.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 3
|2 : 1
|12.02.2020
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|0 : 3
|03.08.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 1
|2 : 2
|23.04.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 32
|4 : 2
|02.09.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 4
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|13
|30
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Аякс
|12
|28
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|12
|27
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|13
|26
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|13
|26
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|13
|23
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|13
|21
|8
|Херенвен
|13
|20
|9
|Валвейк
|13
|17
|10
|НЕК Неймеген
|13
|14
|11
|Гоу Эхед Иглс
|13
|14
|12
|Эксельсиор
|13
|13
|13
|Фортуна
|13
|12
|14
|Гронинген
|13
|12
|15
|Витесс
|12
|11
| 16
Стыковая зона
|Эммен
|13
|10
| 17
Зона вылета
|Камбюр
|12
|8
| 18
Зона вылета
|Волендам
|13
|6