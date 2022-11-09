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Аякс - Витесс 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
09 Ноября 2022 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 12-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды)
Аякс
Витесс

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Витесс, которое состоится 09 Ноября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 12-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Аякс
      Амстердам
      Витесс
      Арнем
      Главные тренеры
      НидерландыАльфред Шрёдер
      ГерманияТомас Леч
      История личных встреч
      15.05.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 34 Витесс2 : 2Аякс
      09.02.2022 Кубок Нидерландов 1/4 финала Аякс5 : 0Витесс
      29.08.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 3 Аякс5 : 0Витесс
      16.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 34 Витесс1 : 3Аякс
      18.04.2021 Кубок Нидерландов Финал Аякс2 : 1Витесс
      26.09.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 3 Аякс2 : 1Витесс
      12.02.2020 Кубок Нидерландов 1/4 финала Витесс0 : 3Аякс
      03.08.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 1 Витесс2 : 2Аякс
      23.04.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 32 Аякс4 : 2Витесс
      02.09.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 4 Витесс0 : 4Аякс
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Лига чемпионов
      		ПСВ Эйндховен13 30
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Аякс12 28
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		Фейеноорд12 27
      4
      Плей-офф Лиги конференций
      		Твенте13 26
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		АЗ Алкмар13 26
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Спарта13 23
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Утрехт13 21
      8 Херенвен13 20
      9 Валвейк13 17
      10 НЕК Неймеген13 14
      11 Гоу Эхед Иглс13 14
      12 Эксельсиор13 13
      13 Фортуна13 12
      14 Гронинген13 12
      15 Витесс12 11
      16
      Стыковая зона
      		Эммен13 10
      17
      Зона вылета
      		Камбюр12 8
      18
      Зона вылета
      		Волендам13 6

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