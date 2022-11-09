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Верес - Шахтер 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
09 Ноября 2022 года в 16:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 12-й тур
Верес

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верес - Шахтер , которое состоится 09 Ноября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Львов (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Верес
      Ровно
      Главные тренеры
      УкраинаЮрий Николаевич Вирт
      ХорватияИгор Йовичевич
      История личных встреч
      25.09.2021 Украина - Премьер-лига Тур 9 4 : 1Верес
      13.05.2018 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 9 1 : 0Верес
      07.04.2018 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 4 Верес0 : 2
      02.12.2017 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 18 2 : 0Верес
      29.11.2017 Кубок Украины 1/4 финала 4 : 0Верес
      27.08.2017 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 7 Верес1 : 2
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Днепр-11091024-52893,3
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Шахтёр972021-52385,2
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Заря Л1171323-162266,7
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Александрия962117-92074,1
      5 Верес1152415-131751,5
      6 Динамо К951315-111659,3
      7 Колос104339-111550,0
      8 Металлист1143415-181545,5
      9 Ворскла1142513-141442,4
      10 Рух В1032512-161136,7
      11 Металлист 1925112549-161133,3
      12 Минай102357-12930,0
      13 Ингулец101458-14723,3
      14 Кривбасс101366-13620,0
      15
      Зона вылета
      		Львов101367-16620,0
      16
      Зона вылета
      		Черноморец100375-17310,0

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