Верес - Шахтер 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
09 Ноября 2022 года в 16:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 12-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верес - Шахтер , которое состоится 09 Ноября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Львов (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верес
Ровно
Главные тренеры
|Юрий Николаевич Вирт
|Игор Йовичевич
История личных встреч
|25.09.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 9
|4 : 1
|13.05.2018
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 9
|1 : 0
|07.04.2018
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 4
|0 : 2
|02.12.2017
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 18
|2 : 0
|29.11.2017
|Кубок Украины
|1/4 финала
|4 : 0
|27.08.2017
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 7
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Днепр-1
|10
|9
|1
|0
|24-5
|28
|93,3
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Шахтёр
|9
|7
|2
|0
|21-5
|23
|85,2
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Заря Л
|11
|7
|1
|3
|23-16
|22
|66,7
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Александрия
|9
|6
|2
|1
|17-9
|20
|74,1
|5
|Верес
|11
|5
|2
|4
|15-13
|17
|51,5
|6
|Динамо К
|9
|5
|1
|3
|15-11
|16
|59,3
|7
|Колос
|10
|4
|3
|3
|9-11
|15
|50,0
|8
|Металлист
|11
|4
|3
|4
|15-18
|15
|45,5
|9
|Ворскла
|11
|4
|2
|5
|13-14
|14
|42,4
|10
|Рух В
|10
|3
|2
|5
|12-16
|11
|36,7
|11
|Металлист 1925
|11
|2
|5
|4
|9-16
|11
|33,3
|12
|Минай
|10
|2
|3
|5
|7-12
|9
|30,0
|13
|Ингулец
|10
|1
|4
|5
|8-14
|7
|23,3
|14
|Кривбасс
|10
|1
|3
|6
|6-13
|6
|20,0
| 15
Зона вылета
|Львов
|10
|1
|3
|6
|7-16
|6
|20,0
| 16
Зона вылета
|Черноморец
|10
|0
|3
|7
|5-17
|3
|10,0