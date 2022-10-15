Райо Вальекано - Сельта 10 Ноября прямая трансляция
Стадион: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15489
10 Ноября 2022 года в 21:00 (+03:00). Испания - Примера, 14-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера (Испания)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Сельта, которое состоится 10 Ноября 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Сельта
Виго
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Эдуардо Херман Коудет
|Карлуш Карвальял
История личных встреч
|05.02.2022
|Испания - Примера
|Тур 23
|2 : 0
|01.11.2021
|Испания - Примера
|Тур 12
|0 : 0
|18.05.2019
|Испания - Примера
|Тур 38
|2 : 2
|11.01.2019
|Испания - Примера
|Тур 19
|4 : 2
|24.01.2016
|Испания - Примера
|Тур 21
|3 : 0
|29.08.2015
|Испания - Примера
|Тур 2
|3 : 0
|11.04.2015
|Испания - Примера
|Тур 31
|6 : 1
|23.11.2014
|Испания - Примера
|Тур 12
|1 : 0
|06.04.2014
|Испания - Примера
|Тур 32
|3 : 0
|10.11.2013
|Испания - Примера
|Тур 13
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|14
|12
|1
|1
|33-5
|37
|88,1
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|13
|10
|2
|1
|31-13
|32
|82,1
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|13
|7
|3
|3
|21-13
|24
|61,5
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|14
|7
|3
|4
|24-14
|24
|57,1
| 5
Лига Европы
|Бетис
|13
|7
|3
|3
|17-9
|24
|61,5
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Осасуна
|14
|7
|2
|5
|16-14
|23
|54,8
|7
|Реал Сосьедад
|13
|7
|2
|4
|17-16
|23
|59,0
|8
|Райо Вальекано
|13
|6
|3
|4
|20-16
|21
|53,8
|9
|Вильярреал
|13
|5
|3
|5
|14-10
|18
|46,2
|10
|Вальядолид
|14
|5
|2
|7
|13-21
|17
|40,5
|11
|Мальорка
|13
|4
|4
|5
|12-13
|16
|41,0
|12
|Валенсия
|13
|4
|4
|5
|19-15
|16
|41,0
|13
|Жирона
|14
|4
|4
|6
|20-22
|16
|38,1
|14
|Хетафе
|13
|3
|5
|5
|12-19
|14
|35,9
|15
|Альмерия
|13
|4
|1
|8
|15-22
|13
|33,3
|16
|Эспаньол
|13
|2
|6
|5
|16-21
|12
|30,8
|17
|Сельта
|13
|3
|2
|8
|14-26
|11
|28,2
| 18
Зона вылета
|Севилья
|13
|2
|5
|6
|12-20
|11
|28,2
| 19
Зона вылета
|Кадис
|13
|2
|5
|6
|8-24
|11
|28,2
| 20
Зона вылета
|Эльче
|14
|0
|4
|10
|10-31
|4
|9,5