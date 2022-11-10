Лацио - Монца 10 Ноября прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
10 Ноября 2022 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 14-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Монца, которое состоится 10 Ноября 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим
Монца
Монца
Главные тренеры
|Маурицио Сарри
|Джованни Строппа
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|14
|12
|2
|0
|34-10
|38
|90,5
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|14
|9
|3
|2
|27-14
|30
|71,4
| 3
Лига чемпионов
|Лацио
|13
|8
|3
|2
|25-8
|27
|69,2
| 4
Лига чемпионов
|Аталанта
|13
|8
|3
|2
|19-10
|27
|69,2
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|13
|7
|4
|2
|20-7
|25
|64,1
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Рома
|13
|8
|1
|4
|16-12
|25
|64,1
|7
|Удинезе
|14
|6
|6
|2
|22-14
|24
|57,1
|8
|Интер М
|13
|8
|0
|5
|25-19
|24
|61,5
|9
|Салернитана
|13
|4
|5
|4
|18-19
|17
|43,6
|10
|Торино
|13
|5
|2
|6
|13-16
|17
|43,6
|11
|Болонья
|13
|4
|4
|5
|16-19
|16
|41,0
|12
|Фиорентина
|13
|4
|4
|5
|15-17
|16
|41,0
|13
|Сассуоло
|13
|4
|3
|6
|14-18
|15
|38,5
|14
|Эмполи
|14
|3
|5
|6
|10-19
|14
|33,3
|15
|Монца
|13
|4
|1
|8
|13-21
|13
|33,3
|16
|Специя
|14
|2
|4
|8
|12-25
|10
|23,8
|17
|Лечче
|13
|1
|6
|6
|10-16
|9
|23,1
| 18
Зона вылета
|Кремонезе
|14
|0
|7
|7
|11-24
|7
|16,7
| 19
Зона вылета
|Сампдория
|13
|1
|3
|9
|6-23
|6
|15,4
| 20
Зона вылета
|Верона
|13
|1
|2
|10
|11-26
|5
|12,8