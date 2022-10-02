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Минай - Черноморец 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: Минай-Арена (Минай, Украина), вместимость: 1312
10 Ноября 2022 года в 14:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 12-й тур
Минай
Черноморец

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минай - Черноморец, которое состоится 10 Ноября 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Минай-Арена (Минай, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Минай
      Минай
      Черноморец
      Одесса
      Главные тренеры
      УкраинаВладимир Богданович Шаран
      УкраинаРоман Иосифович Григорчук
      История личных встреч
      12.09.2021 Украина - Премьер-лига Тур 7 Минай2 : 2Черноморец
      16.11.2019 Украина - Первая лига Тур 18 Черноморец1 : 1Минай
      10.08.2019 Украина - Первая лига Тур 3 Минай1 : 0Черноморец
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Днепр-11091024-52893,3
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Шахтёр972021-52385,2
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Заря Л1171323-162266,7
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Александрия962117-92074,1
      5 Верес1152415-131751,5
      6 Динамо К951315-111659,3
      7 Колос104339-111550,0
      8 Металлист1143415-181545,5
      9 Ворскла1142513-141442,4
      10 Рух В1032512-161136,7
      11 Металлист 1925112549-161133,3
      12 Минай102357-12930,0
      13 Ингулец101458-14723,3
      14 Кривбасс101366-13620,0
      15
      Зона вылета
      		Львов101367-16620,0
      16
      Зона вылета
      		Черноморец100375-17310,0

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