Нижний Новгород - Ахмат 11 Ноября прямая трансляция
Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
11 Ноября 2022 года в 19:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 17-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Ахмат, которое состоится 11 Ноября 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
|Михаил Михайлович Галактионов
|Сергей Абуезидович Ташуев
История личных встреч
|10.09.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 9
|1 : 3
|07.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 28
|0 : 1
|07.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 14
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|45-7
|39
|81,3
|2
|Спартак М
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|68,8
|3
|Ростов
|16
|9
|5
|2
|29-22
|32
|66,7
|4
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|60,4
|5
|Ахмат
|16
|8
|2
|6
|25-24
|26
|54,2
|6
|Динамо М
|16
|7
|5
|4
|31-20
|26
|54,2
|7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|52,1
|8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|45,8
|9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|45,8
|10
|Крылья Советов
|16
|5
|5
|6
|19-22
|20
|41,7
|11
|Урал
|16
|5
|3
|8
|19-28
|18
|37,5
|12
|Пари Нижний Новгород
|16
|4
|4
|8
|19-27
|16
|33,3
|13
|Факел
|16
|1
|10
|5
|21-31
|13
|27,1
|14
|Локомотив М
|16
|3
|4
|9
|19-32
|13
|27,1
| 15
Зона вылета
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|25,0
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|16
|1
|3
|12
|7-28
|6
|12,5