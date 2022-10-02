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Нижний Новгород - Ахмат 11 Ноября прямая трансляция

Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
11 Ноября 2022 года в 19:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 17-й тур
Пари Нижний НовгородАхмат

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Ахмат, которое состоится 11 Ноября 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Пари Нижний Новгород
      Нижний Новгород
      Ахмат
      Грозный
      Главные тренеры
      РоссияМихаил Михайлович Галактионов
      РоссияСергей Абуезидович Ташуев
      История личных встреч
      10.09.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Ахмат1 : 3Пари Нижний Новгород
      07.05.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Пари Нижний Новгород0 : 1Ахмат
      07.11.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Ахмат3 : 1Пари Нижний Новгород
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит16123145-73981,3
      2 Спартак М16103338-173368,8
      3 Ростов1695229-223266,7
      4 ЦСКА1685329-162960,4
      5 Ахмат1682625-242654,2
      6 Динамо М1675431-202654,2
      7 Краснодар1674530-242552,1
      8 Оренбург1671828-362245,8
      9 Сочи1664625-322245,8
      10 Крылья Советов1655619-222041,7
      11 Урал1653819-281837,5
      12 Пари Нижний Новгород1644819-271633,3
      13 Факел16110521-311327,1
      14 Локомотив М1634919-321327,1
      15
      Зона вылета
      		Химки16331016-341225,0
      16
      Зона вылета
      		Торпедо М1613127-28612,5

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