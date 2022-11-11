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Лион - Ницца 11 Ноября прямая трансляция

Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 59500
11 Ноября 2022 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция)
Лион
Ницца

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Ницца, которое состоится 11 Ноября 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Лион
      Лион
      Ницца
      Ницца
      Главные тренеры
      НидерландыПетер Бош
      ФранцияЛоран Блан
      ШвейцарияЛюсьен Фавр
      История личных встреч
      12.02.2022 Франция - Лига 1 Тур 24 Лион2 : 0Ницца
      24.10.2021 Франция - Лига 1 Тур 11 Ницца3 : 2Лион
      23.05.2021 Франция - Лига 1 Тур 38 Лион2 : 3Ницца
      19.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 16 Ницца1 : 4Лион
      02.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 22 Ницца2 : 1Лион
      30.01.2020 Кубок Франции 1/8 финала Ницца1 : 2Лион
      23.11.2019 Франция - Лига 1 Тур 14 Лион2 : 1Ницца
      10.02.2019 Франция - Лига 1 Тур 24 Ницца1 : 0Лион
      31.08.2018 Франция - Лига 1 Тур 4 Лион0 : 1Ницца
      19.05.2018 Франция - Лига 1 Тур 38 Лион3 : 2Ницца
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ14122038-93890,5
      2
      Лига чемпионов
      		Ланс14103124-93378,6
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Ренн1484229-132866,7
      4
      Лига Европы
      		Марсель1483323-112764,3
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Монако1483327-182764,3
      6 Лорьян1483325-202764,3
      7 Лилль1472526-232354,8
      8 Лион1462622-172047,6
      9 Ницца1454514-161945,2
      10 Клермон1454518-211945,2
      11 Реймс1437415-201638,1
      12 Тулуза1444619-251638,1
      13 Труа1435625-291433,3
      14 Монпелье1441923-281331,0
      15 Осер1434714-261331,0
      16 Нант1426615-221228,6
      17
      Зона вылета
      		Аяччо1432912-221126,2
      18
      Зона вылета
      		Страсбург1417616-251023,8
      19
      Зона вылета
      		Брест1424814-271023,8
      20
      Зона вылета
      		Анже14221015-33819,0

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