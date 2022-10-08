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Эмполи - Кремонезе 11 Ноября прямая трансляция

Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
11 Ноября 2022 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 15-й тур
Эмполи
Кремонезе

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Кремонезе, которое состоится 11 Ноября 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Эмполи
      Эмполи
      Кремонезе
      Кремона
      Главные тренеры
      ИталияПаоло Дзанетти
      ИталияМассимилиано Альвини
      История личных встреч
      13.04.2021 Италия - Серия B Серия B. Тур 31 Кремонезе2 : 2Эмполи
      15.12.2020 Италия - Серия B Серия B. Тур 12 Эмполи1 : 0Кремонезе
      03.03.2020 Италия - Серия B Серия B. Тур 27 Кремонезе2 : 3Эмполи
      03.12.2019 Кубок Италии 4-й раунд Кремонезе1 : 0Эмполи
      20.10.2019 Италия - Серия B Серия B. Тур 8 Эмполи1 : 1Кремонезе
      07.05.2018 Италия - Серия B Серия B. Тур 40 Эмполи1 : 1Кремонезе
      16.12.2017 Италия - Серия B Серия B. Тур 19 Кремонезе1 : 1Эмполи
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Наполи14122034-103890,5
      2
      Лига чемпионов
      		Милан1493227-143071,4
      3
      Лига чемпионов
      		Лацио1383225-82769,2
      4
      Лига чемпионов
      		Интер М1490531-202764,3
      5
      Лига Европы
      		Аталанта1483320-122764,3
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Рома1482417-132661,9
      7 Ювентус1374220-72564,1
      8 Удинезе1466222-142457,1
      9 Торино1462615-162047,6
      10 Фиорентина1454517-181945,2
      11 Салернитана1445519-211740,5
      12 Сассуоло1444615-191638,1
      13 Болонья1444617-251638,1
      14 Эмполи1435610-191433,3
      15 Монца1341813-211333,3
      16 Лечче1426612-171228,6
      17 Специя1424812-251023,8
      18
      Зона вылета
      		Кремонезе1407711-24716,7
      19
      Зона вылета
      		Сампдория1413106-25614,3
      20
      Зона вылета
      		Верона13121011-26512,8

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