Эмполи - Кремонезе 11 Ноября прямая трансляция
Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
11 Ноября 2022 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 15-й тур
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Кремонезе, которое состоится 11 Ноября 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эмполи
Эмполи
Кремонезе
Кремона
Главные тренеры
|Паоло Дзанетти
|Массимилиано Альвини
История личных встреч
|13.04.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 31
|2 : 2
|15.12.2020
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 12
|1 : 0
|03.03.2020
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 27
|2 : 3
|03.12.2019
|Кубок Италии
|4-й раунд
|1 : 0
|20.10.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 8
|1 : 1
|07.05.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 40
|1 : 1
|16.12.2017
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 19
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|14
|12
|2
|0
|34-10
|38
|90,5
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|14
|9
|3
|2
|27-14
|30
|71,4
| 3
Лига чемпионов
|Лацио
|13
|8
|3
|2
|25-8
|27
|69,2
| 4
Лига чемпионов
|Интер М
|14
|9
|0
|5
|31-20
|27
|64,3
| 5
Лига Европы
|Аталанта
|14
|8
|3
|3
|20-12
|27
|64,3
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Рома
|14
|8
|2
|4
|17-13
|26
|61,9
|7
|Ювентус
|13
|7
|4
|2
|20-7
|25
|64,1
|8
|Удинезе
|14
|6
|6
|2
|22-14
|24
|57,1
|9
|Торино
|14
|6
|2
|6
|15-16
|20
|47,6
|10
|Фиорентина
|14
|5
|4
|5
|17-18
|19
|45,2
|11
|Салернитана
|14
|4
|5
|5
|19-21
|17
|40,5
|12
|Сассуоло
|14
|4
|4
|6
|15-19
|16
|38,1
|13
|Болонья
|14
|4
|4
|6
|17-25
|16
|38,1
|14
|Эмполи
|14
|3
|5
|6
|10-19
|14
|33,3
|15
|Монца
|13
|4
|1
|8
|13-21
|13
|33,3
|16
|Лечче
|14
|2
|6
|6
|12-17
|12
|28,6
|17
|Специя
|14
|2
|4
|8
|12-25
|10
|23,8
| 18
Зона вылета
|Кремонезе
|14
|0
|7
|7
|11-24
|7
|16,7
| 19
Зона вылета
|Сампдория
|14
|1
|3
|10
|6-25
|6
|14,3
| 20
Зона вылета
|Верона
|13
|1
|2
|10
|11-26
|5
|12,8