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Боруссия М - Боруссия Д 11 Ноября прямая трансляция

Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
11 Ноября 2022 года в 22:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 15-й тур
Боруссия М
Боруссия Д

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Боруссия Д, которое состоится 11 Ноября 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Боруссия М
      Мёнхенгладбах
      Боруссия Д
      Дортмунд
      Главные тренеры
      ГерманияДаниэль Фарке
      ГерманияЭдин Терзич
      История личных встреч
      20.02.2022 Германия - Бундеслига Тур 23 Боруссия Д6 : 0Боруссия М
      25.09.2021 Германия - Бундеслига Тур 6 Боруссия М1 : 0Боруссия Д
      02.03.2021 Кубок Германии 1/4 финала Боруссия М0 : 1Боруссия Д
      22.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 18 Боруссия М4 : 2Боруссия Д
      19.09.2020 Германия - Бундеслига Тур 1 Боруссия Д3 : 0Боруссия М
      07.03.2020 Германия - Бундеслига Тур 25 Боруссия М1 : 2Боруссия Д
      30.10.2019 Кубок Германии 2-й раунд Боруссия Д2 : 1Боруссия М
      19.10.2019 Германия - Бундеслига Тур 8 Боруссия Д1 : 0Боруссия М
      18.05.2019 Германия - Бундеслига Тур 34 Боруссия М0 : 2Боруссия Д
      21.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 17 Боруссия Д2 : 1Боруссия М
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Бавария1494147-133173,8
      2
      Лига чемпионов
      		Унион1483323-162764,3
      3
      Лига чемпионов
      		Фрайбург1483321-162764,3
      4
      Лига чемпионов
      		Айнтрахт Ф1482431-232661,9
      5
      Лига Европы
      		РБ Лейпциг1474328-202559,5
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Боруссия Д1481523-172559,5
      7 Вердер1463524-252150,0
      8 Вольфсбург1455422-192047,6
      9 Боруссия М1454524-221945,2
      10 Хоффенхайм1453621-201842,9
      11 Майнц1453618-231842,9
      12 Кёльн1445521-271740,5
      13 Байер1443723-261535,7
      14 Аугсбург1443718-251535,7
      15 Штутгарт1435618-251433,3
      16 Герта1425717-221126,2
      17
      Зона вылета
      		Бохум14311013-361023,8
      18
      Зона вылета
      		Шальке-041423913-30921,4

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