Урал - Факел 12 Ноября прямая трансляция
Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
12 Ноября 2022 года в 12:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 17-й тур
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
0'
45'
90'
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Факел, которое состоится 12 Ноября 2022 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Урал
Екатеринбург
Факел
Воронеж
Главные тренеры
|Виктор Михайлович Гончаренко
|Дмитрий Анатольевич Пятибратов
История личных встреч
|12.08.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|0 : 0
|14.02.2020
|Кубок ФНЛ
|Группа B. Тур 1
|2 : 1
|22.08.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 23
|1 : 1
|18.04.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 4
|0 : 0
|06.09.2006
|Россия - Первый дивизион
|Тур 32
|0 : 5
|18.05.2006
|Россия - Первый дивизион
|Тур 12
|2 : 1
|09.08.1992
|Чемпионат России Высшая лига
|Тур 19
|1 : 0
|29.03.1992
|Чемпионат России Высшая лига
|Тур 1
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ: «Урал» — «Факел». Начало встречи запланировано на 12:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|45-7
|39
|81,3
|2
|Спартак М
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|68,8
|3
|Ростов
|16
|9
|5
|2
|29-22
|32
|66,7
|4
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|60,4
|5
|Ахмат
|16
|8
|2
|6
|25-24
|26
|54,2
|6
|Динамо М
|16
|7
|5
|4
|31-20
|26
|54,2
|7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|52,1
|8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|45,8
|9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|45,8
|10
|Крылья Советов
|16
|5
|5
|6
|19-22
|20
|41,7
|11
|Урал
|16
|5
|3
|8
|19-28
|18
|37,5
|12
|Пари Нижний Новгород
|16
|4
|4
|8
|19-27
|16
|33,3
|13
|Факел
|16
|1
|10
|5
|21-31
|13
|27,1
|14
|Локомотив М
|16
|3
|4
|9
|19-32
|13
|27,1
| 15
Зона вылета
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|25,0
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|16
|1
|3
|12
|7-28
|6
|12,5