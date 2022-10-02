Локомотив - Спартак 12 Ноября прямая трансляция
Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
12 Ноября 2022 года в 19:30 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 17-й тур
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия);
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45'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Спартак М, которое состоится 12 Ноября 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Локомотив М
Москва
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Андрей Витальевич Фёдоров (и.о.)
|Гильермо Абаскаль
История личных встреч
|18.09.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|1 : 0
|02.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 23
|1 : 0
|07.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 14
|1 : 1
|11.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 25
|2 : 0
|23.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 4
|2 : 1
|08.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 27
|1 : 1
|05.02.2020
|Кубок Матч Премьер
|Тур 2
|1 : 1 2 : 4
|27.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 14
|0 : 3
|29.01.2019
|Фонбет Кубок Матч Премьер
|Тур 3
|4 : 0
|02.12.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Спартак». Начало московского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|45-7
|39
|81,3
|2
|Спартак М
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|68,8
|3
|Ростов
|16
|9
|5
|2
|29-22
|32
|66,7
|4
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|60,4
|5
|Ахмат
|16
|8
|2
|6
|25-24
|26
|54,2
|6
|Динамо М
|16
|7
|5
|4
|31-20
|26
|54,2
|7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|52,1
|8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|45,8
|9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|45,8
|10
|Крылья Советов
|16
|5
|5
|6
|19-22
|20
|41,7
|11
|Урал
|16
|5
|3
|8
|19-28
|18
|37,5
|12
|Пари Нижний Новгород
|16
|4
|4
|8
|19-27
|16
|33,3
|13
|Факел
|16
|1
|10
|5
|21-31
|13
|27,1
|14
|Локомотив М
|16
|3
|4
|9
|19-32
|13
|27,1
| 15
Зона вылета
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|25,0
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|16
|1
|3
|12
|7-28
|6
|12,5