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Локомотив - Спартак 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
12 Ноября 2022 года в 19:30 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 17-й тур
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия);
Локомотив МСпартак М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Спартак М, которое состоится 12 Ноября 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Локомотив М
      Москва
      Спартак М
      Москва
      Главные тренеры
      РоссияАндрей Витальевич Фёдоров (и.о.)
      ИспанияГильермо Абаскаль
      История личных встреч
      18.09.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Спартак М1 : 0Локомотив М
      02.04.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Локомотив М1 : 0Спартак М
      07.11.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Спартак М1 : 1Локомотив М
      11.04.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 25 Локомотив М2 : 0Спартак М
      23.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Спартак М2 : 1Локомотив М
      08.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Спартак М1 : 1Локомотив М
      05.02.2020 Кубок Матч Премьер Тур 2 Спартак М1 : 1 2 : 4Локомотив М
      27.10.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Локомотив М0 : 3Спартак М
      29.01.2019 Фонбет Кубок Матч Премьер Тур 3 Спартак М4 : 0Локомотив М
      02.12.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Спартак М2 : 1Локомотив М
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Спартак». Начало московского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит16123145-73981,3
      2 Спартак М16103338-173368,8
      3 Ростов1695229-223266,7
      4 ЦСКА1685329-162960,4
      5 Ахмат1682625-242654,2
      6 Динамо М1675431-202654,2
      7 Краснодар1674530-242552,1
      8 Оренбург1671828-362245,8
      9 Сочи1664625-322245,8
      10 Крылья Советов1655619-222041,7
      11 Урал1653819-281837,5
      12 Пари Нижний Новгород1644819-271633,3
      13 Факел16110521-311327,1
      14 Локомотив М1634919-321327,1
      15
      Зона вылета
      		Химки16331016-341225,0
      16
      Зона вылета
      		Торпедо М1613127-28612,5

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