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Торпедо - Зенит 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: Лужники (Москва, Россия), вместимость: 84745
12 Ноября 2022 года в 16:30 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 17-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия);
Торпедо МЗенит

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Зенит, которое состоится 12 Ноября 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Лужники (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Торпедо М
      Москва
      Зенит
      Санкт-Петербург
      Главные тренеры
      РоссияАндрей Викторович Талалаев
      РоссияСергей Богданович Семак
      История личных встреч
      21.08.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Зенит2 : 0Торпедо М
      15.03.2015 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Торпедо М1 : 1Зенит
      09.08.2014 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Зенит8 : 1Торпедо М
      08.11.2006 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Торпедо М1 : 2Зенит
      23.07.2006 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Зенит2 : 1Торпедо М
      18.09.2005 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Торпедо М0 : 4Зенит
      05.05.2005 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Зенит1 : 1Торпедо М
      20.09.2004 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Зенит3 : 1Торпедо М
      25.04.2004 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Торпедо М3 : 1Зенит
      08.08.2003 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Торпедо М1 : 2Зенит
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ: «Торпедо» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит16123145-73981,3
      2 Спартак М16103338-173368,8
      3 Ростов1695229-223266,7
      4 ЦСКА1685329-162960,4
      5 Ахмат1682625-242654,2
      6 Динамо М1675431-202654,2
      7 Краснодар1674530-242552,1
      8 Оренбург1671828-362245,8
      9 Сочи1664625-322245,8
      10 Крылья Советов1655619-222041,7
      11 Урал1653819-281837,5
      12 Пари Нижний Новгород1644819-271633,3
      13 Факел16110521-311327,1
      14 Локомотив М1634919-321327,1
      15
      Зона вылета
      		Химки16331016-341225,0
      16
      Зона вылета
      		Торпедо М1613127-28612,5

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