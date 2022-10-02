Торпедо - Зенит 12 Ноября прямая трансляция
Стадион: Лужники (Москва, Россия), вместимость: 84745
12 Ноября 2022 года в 16:30 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 17-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Зенит, которое состоится 12 Ноября 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Лужники (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо М
Москва
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Андрей Викторович Талалаев
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|21.08.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|2 : 0
|15.03.2015
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 19
|1 : 1
|09.08.2014
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 2
|8 : 1
|08.11.2006
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 27
|1 : 2
|23.07.2006
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|2 : 1
|18.09.2005
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 23
|0 : 4
|05.05.2005
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 8
|1 : 1
|20.09.2004
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 23
|3 : 1
|25.04.2004
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 8
|3 : 1
|08.08.2003
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ: «Торпедо» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|45-7
|39
|81,3
|2
|Спартак М
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|68,8
|3
|Ростов
|16
|9
|5
|2
|29-22
|32
|66,7
|4
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|60,4
|5
|Ахмат
|16
|8
|2
|6
|25-24
|26
|54,2
|6
|Динамо М
|16
|7
|5
|4
|31-20
|26
|54,2
|7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|52,1
|8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|45,8
|9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|45,8
|10
|Крылья Советов
|16
|5
|5
|6
|19-22
|20
|41,7
|11
|Урал
|16
|5
|3
|8
|19-28
|18
|37,5
|12
|Пари Нижний Новгород
|16
|4
|4
|8
|19-27
|16
|33,3
|13
|Факел
|16
|1
|10
|5
|21-31
|13
|27,1
|14
|Локомотив М
|16
|3
|4
|9
|19-32
|13
|27,1
| 15
Зона вылета
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|25,0
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|16
|1
|3
|12
|7-28
|6
|12,5