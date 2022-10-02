20:02 ()
Свернуть список

Крылья Советов - Ростов 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
12 Ноября 2022 года в 14:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 17-й тур
Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия);
Крылья Советов
Ростов

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Ростов, которое состоится 12 Ноября 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Крылья Советов
      Самара
      Ростов
      Ростов-на-Дону
      Главные тренеры
      РоссияИгорь Витальевич Осинькин
      РоссияВалерий Георгиевич Карпин
      История личных встреч
      17.09.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Ростов2 : 1Крылья Советов
      06.04.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Ростов1 : 0Крылья Советов
      18.09.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Крылья Советов4 : 2Ростов
      04.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Крылья Советов0 : 0Ростов
      12.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Ростов1 : 0Крылья Советов
      08.12.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Крылья Советов1 : 0Ростов
      11.08.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Ростов0 : 1Крылья Советов
      19.03.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Крылья Советов0 : 0Ростов
      09.09.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Ростов2 : 1Крылья Советов
      05.03.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Крылья Советов0 : 1Ростов
      Текстовая трансляция
      Автообновление
      Обновить
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит16123145-73981,3
      2 Спартак М16103338-173368,8
      3 Ростов1695229-223266,7
      4 ЦСКА1685329-162960,4
      5 Ахмат1682625-242654,2
      6 Динамо М1675431-202654,2
      7 Краснодар1674530-242552,1
      8 Оренбург1671828-362245,8
      9 Сочи1664625-322245,8
      10 Крылья Советов1655619-222041,7
      11 Урал1653819-281837,5
      12 Пари Нижний Новгород1644819-271633,3
      13 Факел16110521-311327,1
      14 Локомотив М1634919-321327,1
      15
      Зона вылета
      		Химки16331016-341225,0
      16
      Зона вылета
      		Торпедо М1613127-28612,5

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close