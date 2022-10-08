Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 12 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30602
12 Ноября 2022 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Кристал Пэлас, которое состоится 12 Ноября 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Кристал Пэлас
Лондон
Главные тренеры
|Стивен Купер
|Патрик Виейра
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|13
|11
|1
|1
|31-11
|34
|87,2
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|13
|10
|2
|1
|39-12
|32
|82,1
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|14
|7
|6
|1
|28-11
|27
|64,3
| 4
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|14
|8
|2
|4
|27-18
|26
|61,9
| 5
Лига Европы
|Манчестер Юнайтед
|13
|7
|2
|4
|18-19
|23
|59,0
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|13
|6
|3
|4
|22-17
|21
|53,8
|7
|Челси
|13
|6
|3
|4
|17-16
|21
|53,8
|8
|Ливерпуль
|13
|5
|4
|4
|25-16
|19
|48,7
|9
|Фулхэм
|14
|5
|4
|5
|23-24
|19
|45,2
|10
|Кристал Пэлас
|13
|5
|4
|4
|15-17
|19
|48,7
|11
|Брентфорд
|14
|3
|7
|4
|21-24
|16
|38,1
|12
|Лидс Юнайтед
|13
|4
|3
|6
|19-22
|15
|38,5
|13
|Астон Вилла
|14
|4
|3
|7
|14-21
|15
|35,7
|14
|Лестер Сити
|14
|4
|2
|8
|23-25
|14
|33,3
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|14
|4
|2
|8
|12-15
|14
|33,3
|16
|Эвертон
|14
|3
|5
|6
|11-14
|14
|33,3
|17
|Борнмут
|14
|3
|4
|7
|15-32
|13
|31,0
| 18
Зона вылета
|Саутгемптон
|14
|3
|3
|8
|12-24
|12
|28,6
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|14
|2
|4
|8
|8-22
|10
|23,8
| 20
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|14
|2
|4
|8
|10-30
|10
|23,8