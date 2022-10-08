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Ливерпуль - Саутгемптон 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
12 Ноября 2022 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия)
Ливерпуль
Саутгемптон

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Саутгемптон, которое состоится 12 Ноября 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ливерпуль
      Ливерпуль
      Саутгемптон
      Саутгемптон
      Главные тренеры
      ГерманияЮрген Клопп
      АвстрияРальф Хазенхюттль
      История личных встреч
      17.05.2022 Англия - Премьер-лига Тур 37 Саутгемптон1 : 2Ливерпуль
      27.11.2021 Англия - Премьер-лига Тур 13 Ливерпуль4 : 0Саутгемптон
      08.05.2021 Англия - Премьер-лига Тур 35 Ливерпуль2 : 0Саутгемптон
      04.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 17 Саутгемптон1 : 0Ливерпуль
      01.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 25 Ливерпуль4 : 0Саутгемптон
      17.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 2 Саутгемптон1 : 2Ливерпуль
      05.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 33 Саутгемптон1 : 3Ливерпуль
      22.09.2018 Англия - Премьер-лига Тур 6 Ливерпуль3 : 0Саутгемптон
      11.02.2018 Англия - Премьер-лига Тур 27 Саутгемптон0 : 2Ливерпуль
      18.11.2017 Англия - Премьер-лига Тур 12 Ливерпуль3 : 0Саутгемптон
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Саутгемптон». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал13111131-113487,2
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити13102139-123282,1
      3
      Лига чемпионов
      		Ньюкасл Юнайтед1476128-112764,3
      4
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур1482427-182661,9
      5
      Лига Европы
      		Манчестер Юнайтед1372418-192359,0
      6 Брайтон энд Хоув Альбион1363422-172153,8
      7 Челси1363417-162153,8
      8 Ливерпуль1354425-161948,7
      9 Фулхэм1454523-241945,2
      10 Кристал Пэлас1354415-171948,7
      11 Брентфорд1437421-241638,1
      12 Лидс Юнайтед1343619-221538,5
      13 Астон Вилла1443714-211535,7
      14 Лестер Сити1442823-251433,3
      15 Вест Хэм Юнайтед1442812-151433,3
      16 Эвертон1435611-141433,3
      17 Борнмут1434715-321331,0
      18
      Зона вылета
      		Саутгемптон1433812-241228,6
      19
      Зона вылета
      		Вулверхэмптон142488-221023,8
      20
      Зона вылета
      		Ноттингем Форест1424810-301023,8

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