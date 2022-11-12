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Ланс - Клермон 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
12 Ноября 2022 года в 19:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция)
Ланс
Клермон

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Клермон, которое состоится 12 Ноября 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ланс
      Ланс
      Клермон
      Клермон-Ферран
      Главные тренеры
      ФранцияФранк Эз
      ФранцияПаскаль Гастьен
      История личных встреч
      19.03.2022 Франция - Лига 1 Тур 29 Ланс3 : 1Клермон
      01.12.2021 Франция - Лига 1 Тур 16 Клермон2 : 2Ланс
      25.01.2020 Франция - Лига 2 Тур 21 Ланс1 : 1Клермон
      27.08.2019 Франция - Кубок лиги 2-й раунд Ланс2 : 2 5 : 4Клермон
      10.08.2019 Франция - Лига 2 Тур 3 Клермон1 : 1Ланс
      04.05.2019 Франция - Лига 2 Тур 36 Ланс1 : 0Клермон
      15.12.2018 Франция - Лига 2 Тур 18 Клермон0 : 0Ланс
      23.02.2018 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 27 Ланс0 : 1Клермон
      25.09.2017 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 9 Клермон1 : 0Ланс
      13.02.2017 Франция - Лига 2 Тур 25 Ланс3 : 1Клермон
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ14122038-93890,5
      2
      Лига чемпионов
      		Ланс14103124-93378,6
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Ренн1484229-132866,7
      4
      Лига Европы
      		Марсель1483323-112764,3
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Монако1483327-182764,3
      6 Лорьян1483325-202764,3
      7 Лилль1472526-232354,8
      8 Лион1462622-172047,6
      9 Ницца1454514-161945,2
      10 Клермон1454518-211945,2
      11 Реймс1437415-201638,1
      12 Тулуза1444619-251638,1
      13 Труа1435625-291433,3
      14 Монпелье1441923-281331,0
      15 Осер1434714-261331,0
      16 Нант1426615-221228,6
      17
      Зона вылета
      		Аяччо1432912-221126,2
      18
      Зона вылета
      		Страсбург1417616-251023,8
      19
      Зона вылета
      		Брест1424814-271023,8
      20
      Зона вылета
      		Анже14221015-33819,0

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