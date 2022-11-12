Ланс - Клермон 12 Ноября прямая трансляция
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
12 Ноября 2022 года в 19:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Клермон, которое состоится 12 Ноября 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ланс
Ланс
Клермон
Клермон-Ферран
Главные тренеры
|Франк Эз
|Паскаль Гастьен
История личных встреч
|19.03.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|3 : 1
|01.12.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|2 : 2
|25.01.2020
|Франция - Лига 2
|Тур 21
|1 : 1
|27.08.2019
|Франция - Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 2 5 : 4
|10.08.2019
|Франция - Лига 2
|Тур 3
|1 : 1
|04.05.2019
|Франция - Лига 2
|Тур 36
|1 : 0
|15.12.2018
|Франция - Лига 2
|Тур 18
|0 : 0
|23.02.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. Тур 27
|0 : 1
|25.09.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. Тур 9
|1 : 0
|13.02.2017
|Франция - Лига 2
|Тур 25
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|14
|12
|2
|0
|38-9
|38
|90,5
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|14
|10
|3
|1
|24-9
|33
|78,6
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Ренн
|14
|8
|4
|2
|29-13
|28
|66,7
| 4
Лига Европы
|Марсель
|14
|8
|3
|3
|23-11
|27
|64,3
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Монако
|14
|8
|3
|3
|27-18
|27
|64,3
|6
|Лорьян
|14
|8
|3
|3
|25-20
|27
|64,3
|7
|Лилль
|14
|7
|2
|5
|26-23
|23
|54,8
|8
|Лион
|14
|6
|2
|6
|22-17
|20
|47,6
|9
|Ницца
|14
|5
|4
|5
|14-16
|19
|45,2
|10
|Клермон
|14
|5
|4
|5
|18-21
|19
|45,2
|11
|Реймс
|14
|3
|7
|4
|15-20
|16
|38,1
|12
|Тулуза
|14
|4
|4
|6
|19-25
|16
|38,1
|13
|Труа
|14
|3
|5
|6
|25-29
|14
|33,3
|14
|Монпелье
|14
|4
|1
|9
|23-28
|13
|31,0
|15
|Осер
|14
|3
|4
|7
|14-26
|13
|31,0
|16
|Нант
|14
|2
|6
|6
|15-22
|12
|28,6
| 17
Зона вылета
|Аяччо
|14
|3
|2
|9
|12-22
|11
|26,2
| 18
Зона вылета
|Страсбург
|14
|1
|7
|6
|16-25
|10
|23,8
| 19
Зона вылета
|Брест
|14
|2
|4
|8
|14-27
|10
|23,8
| 20
Зона вылета
|Анже
|14
|2
|2
|10
|15-33
|8
|19,0