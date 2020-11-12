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Наполи - Удинезе 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
12 Ноября 2022 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 15-й тур
Наполи
Удинезе

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Удинезе, которое состоится 12 Ноября 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Наполи
      Неаполь
      Удинезе
      Удине
      Главные тренеры
      ИталияЛучано Спаллетти
      ИталияАндреа Соттиль
      История личных встреч
      19.03.2022 Италия - Серия А Тур 30 Наполи2 : 1Удинезе
      20.09.2021 Италия - Серия А Тур 4 Удинезе0 : 4Наполи
      11.05.2021 Италия - Серия А Тур 36 Наполи5 : 1Удинезе
      10.01.2021 Италия - Серия А Тур 17 Удинезе1 : 2Наполи
      19.07.2020 Италия - Серия А Тур 34 Наполи2 : 1Удинезе
      07.12.2019 Италия - Серия А Тур 15 Удинезе1 : 1Наполи
      17.03.2019 Италия - Серия А Тур 28 Наполи4 : 2Удинезе
      20.10.2018 Италия - Серия А Тур 9 Удинезе0 : 3Наполи
      18.04.2018 Италия - Серия А Тур 33 Наполи4 : 2Удинезе
      19.12.2017 Кубок Италии 1/8 финала Наполи1 : 0Удинезе
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Наполи14122034-103890,5
      2
      Лига чемпионов
      		Лацио1493226-83071,4
      3
      Лига чемпионов
      		Милан1493227-143071,4
      4
      Лига чемпионов
      		Ювентус1484221-72866,7
      5
      Лига Европы
      		Интер М1490531-202764,3
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Аталанта1483320-122764,3
      7 Рома1482417-132661,9
      8 Удинезе1466222-142457,1
      9 Торино1462615-162047,6
      10 Фиорентина1454517-181945,2
      11 Салернитана1445519-211740,5
      12 Сассуоло1444615-191638,1
      13 Болонья1444617-251638,1
      14 Эмполи1435610-191433,3
      15 Монца1441913-221331,0
      16 Лечче1426612-171228,6
      17 Специя1424812-251023,8
      18
      Зона вылета
      		Кремонезе1407711-24716,7
      19
      Зона вылета
      		Сампдория1413106-25614,3
      20
      Зона вылета
      		Верона14121111-27511,9

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