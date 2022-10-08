Болонья - Сассуоло 12 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
12 Ноября 2022 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 15-й тур
Главный судья: Ивано Пеццуто (Италия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Сассуоло, которое состоится 12 Ноября 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Болонья
Болонья
Сассуоло
Сассуоло
Главные тренеры
|Синиша Михайлович
|Тьяго Мотта
|Алессио Дионизи
История личных встреч
|15.05.2022
|Италия - Серия А
|Тур 37
|1 : 3
|22.12.2021
|Италия - Серия А
|Тур 19
|0 : 3
|20.02.2021
|Италия - Серия А
|Тур 23
|1 : 1
|18.10.2020
|Италия - Серия А
|Тур 4
|3 : 4
|08.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 31
|1 : 2
|08.11.2019
|Италия - Серия А
|Тур 12
|3 : 1
|31.03.2019
|Италия - Серия А
|Тур 29
|2 : 1
|28.10.2018
|Италия - Серия А
|Тур 10
|2 : 2
|18.02.2018
|Италия - Серия А
|Тур 25
|2 : 1
|24.09.2017
|Италия - Серия А
|Тур 6
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|14
|12
|2
|0
|34-10
|38
|90,5
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|14
|9
|3
|2
|26-8
|30
|71,4
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|14
|9
|3
|2
|27-14
|30
|71,4
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|14
|8
|4
|2
|21-7
|28
|66,7
| 5
Лига Европы
|Интер М
|14
|9
|0
|5
|31-20
|27
|64,3
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|14
|8
|3
|3
|20-12
|27
|64,3
|7
|Рома
|14
|8
|2
|4
|17-13
|26
|61,9
|8
|Удинезе
|14
|6
|6
|2
|22-14
|24
|57,1
|9
|Торино
|14
|6
|2
|6
|15-16
|20
|47,6
|10
|Фиорентина
|14
|5
|4
|5
|17-18
|19
|45,2
|11
|Салернитана
|14
|4
|5
|5
|19-21
|17
|40,5
|12
|Сассуоло
|14
|4
|4
|6
|15-19
|16
|38,1
|13
|Болонья
|14
|4
|4
|6
|17-25
|16
|38,1
|14
|Эмполи
|14
|3
|5
|6
|10-19
|14
|33,3
|15
|Монца
|14
|4
|1
|9
|13-22
|13
|31,0
|16
|Лечче
|14
|2
|6
|6
|12-17
|12
|28,6
|17
|Специя
|14
|2
|4
|8
|12-25
|10
|23,8
| 18
Зона вылета
|Кремонезе
|14
|0
|7
|7
|11-24
|7
|16,7
| 19
Зона вылета
|Сампдория
|14
|1
|3
|10
|6-25
|6
|14,3
| 20
Зона вылета
|Верона
|14
|1
|2
|11
|11-27
|5
|11,9