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Сампдория - Лечче 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
12 Ноября 2022 года в 20:00 (+03:00). Италия - Серия А, 15-й тур
Сампдория
Лечче

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сампдория - Лечче, которое состоится 12 Ноября 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Сампдория
      Генуя
      Лечче
      Лечче
      Главные тренеры
      ИталияМарко Джампаоло
      СербияДеян Станкович
      ИталияМарко Барони
      История личных встреч
      01.07.2020 Италия - Серия А Тур 29 Лечче1 : 2Сампдория
      30.10.2019 Италия - Серия А Тур 10 Сампдория1 : 1Лечче
      10.04.2011 Италия - Серия А Тур 32 Сампдория1 : 2Лечче
      21.11.2010 Италия - Серия А Тур 13 Лечче2 : 3Сампдория
      11.04.2009 Италия - Серия А Тур 31 Лечче1 : 3Сампдория
      16.11.2008 Италия - Серия А Тур 12 Сампдория3 : 2Лечче
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Наполи14122034-103890,5
      2
      Лига чемпионов
      		Лацио1493226-83071,4
      3
      Лига чемпионов
      		Милан1493227-143071,4
      4
      Лига чемпионов
      		Ювентус1484221-72866,7
      5
      Лига Европы
      		Интер М1490531-202764,3
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Аталанта1483320-122764,3
      7 Рома1482417-132661,9
      8 Удинезе1466222-142457,1
      9 Торино1462615-162047,6
      10 Фиорентина1454517-181945,2
      11 Салернитана1445519-211740,5
      12 Сассуоло1444615-191638,1
      13 Болонья1444617-251638,1
      14 Эмполи1435610-191433,3
      15 Монца1441913-221331,0
      16 Лечче1426612-171228,6
      17 Специя1424812-251023,8
      18
      Зона вылета
      		Кремонезе1407711-24716,7
      19
      Зона вылета
      		Сампдория1413106-25614,3
      20
      Зона вылета
      		Верона14121111-27511,9

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