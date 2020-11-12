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Байер - Штутгарт 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
12 Ноября 2022 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 15-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия)
Байер
Штутгарт

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Штутгарт, которое состоится 12 Ноября 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Бай-Арена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Байер
      Леверкузен
      Штутгарт
      Штутгарт
      Главные тренеры
      ИспанияХаби Олано Алонсо
      СШАПеллегрино Матараццо
      История личных встреч
      12.02.2022 Германия - Бундеслига Тур 22 Байер4 : 2Штутгарт
      19.09.2021 Германия - Бундеслига Тур 5 Штутгарт1 : 3Байер
      06.02.2021 Германия - Бундеслига Тур 20 Байер5 : 2Штутгарт
      03.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 3 Штутгарт1 : 1Байер
      05.02.2020 Кубок Германии 1/8 финала Байер2 : 1Штутгарт
      13.04.2019 Германия - Бундеслига Тур 29 Штутгарт0 : 1Байер
      23.11.2018 Германия - Бундеслига Тур 12 Байер2 : 0Штутгарт
      28.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 32 Байер0 : 1Штутгарт
      08.12.2017 Германия - Бундеслига Тур 15 Штутгарт0 : 2Байер
      20.03.2016 Германия - Бундеслига Тур 27 Штутгарт0 : 2Байер
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Бавария1494147-133173,8
      2
      Лига чемпионов
      		Унион1483323-162764,3
      3
      Лига чемпионов
      		Фрайбург1483321-162764,3
      4
      Лига чемпионов
      		Айнтрахт Ф1482431-232661,9
      5
      Лига Европы
      		РБ Лейпциг1474328-202559,5
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Боруссия Д1481523-172559,5
      7 Вердер1463524-252150,0
      8 Вольфсбург1455422-192047,6
      9 Боруссия М1454524-221945,2
      10 Хоффенхайм1453621-201842,9
      11 Майнц1453618-231842,9
      12 Кёльн1445521-271740,5
      13 Байер1443723-261535,7
      14 Аугсбург1443718-251535,7
      15 Штутгарт1435618-251433,3
      16 Герта1425717-221126,2
      17
      Зона вылета
      		Бохум14311013-361023,8
      18
      Зона вылета
      		Шальке-041423913-30921,4

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