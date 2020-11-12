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Аугсбург - Бохум 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: WWK-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
12 Ноября 2022 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 15-й тур
Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия)
Аугсбург
Бохум

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Бохум, которое состоится 12 Ноября 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: WWK-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Аугсбург
      Аугсбург
      Бохум
      Бохум
      Главные тренеры
      ГерманияЭнрико Масен
      ГерманияТомас Райс
      ГерманияТомас Леч
      История личных встреч
      24.04.2022 Германия - Бундеслига Тур 31 Бохум0 : 2Аугсбург
      04.12.2021 Германия - Бундеслига Тур 14 Аугсбург2 : 3Бохум
      27.10.2021 Кубок Германии 2-й раунд Бохум2 : 2 5 : 4Аугсбург
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Бавария1494147-133173,8
      2
      Лига чемпионов
      		Унион1483323-162764,3
      3
      Лига чемпионов
      		Фрайбург1483321-162764,3
      4
      Лига чемпионов
      		Айнтрахт Ф1482431-232661,9
      5
      Лига Европы
      		РБ Лейпциг1474328-202559,5
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Боруссия Д1481523-172559,5
      7 Вердер1463524-252150,0
      8 Вольфсбург1455422-192047,6
      9 Боруссия М1454524-221945,2
      10 Хоффенхайм1453621-201842,9
      11 Майнц1453618-231842,9
      12 Кёльн1445521-271740,5
      13 Байер1443723-261535,7
      14 Аугсбург1443718-251535,7
      15 Штутгарт1435618-251433,3
      16 Герта1425717-221126,2
      17
      Зона вылета
      		Бохум14311013-361023,8
      18
      Зона вылета
      		Шальке-041423913-30921,4

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