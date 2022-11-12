Герта - Кёльн 12 Ноября прямая трансляция
Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
12 Ноября 2022 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 15-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Кёльн, которое состоится 12 Ноября 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Герта
Берлин
Кёльн
Кёльн
Главные тренеры
|Сандро Шварц
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|09.01.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|1 : 3
|15.08.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|3 : 1
|15.05.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 33
|0 : 0
|16.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 16
|0 : 0
|22.02.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|0 : 5
|29.09.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|0 : 4
|14.04.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|2 : 1
|26.11.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 13
|0 : 2
|25.10.2017
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 3
|18.03.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|14
|9
|4
|1
|47-13
|31
|73,8
| 2
Лига чемпионов
|Унион
|14
|8
|3
|3
|23-16
|27
|64,3
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|14
|8
|3
|3
|21-16
|27
|64,3
| 4
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|14
|8
|2
|4
|31-23
|26
|61,9
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|14
|7
|4
|3
|28-20
|25
|59,5
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Боруссия Д
|14
|8
|1
|5
|23-17
|25
|59,5
|7
|Вердер
|14
|6
|3
|5
|24-25
|21
|50,0
|8
|Вольфсбург
|14
|5
|5
|4
|22-19
|20
|47,6
|9
|Боруссия М
|14
|5
|4
|5
|24-22
|19
|45,2
|10
|Хоффенхайм
|14
|5
|3
|6
|21-20
|18
|42,9
|11
|Майнц
|14
|5
|3
|6
|18-23
|18
|42,9
|12
|Кёльн
|14
|4
|5
|5
|21-27
|17
|40,5
|13
|Байер
|14
|4
|3
|7
|23-26
|15
|35,7
|14
|Аугсбург
|14
|4
|3
|7
|18-25
|15
|35,7
|15
|Штутгарт
|14
|3
|5
|6
|18-25
|14
|33,3
|16
|Герта
|14
|2
|5
|7
|17-22
|11
|26,2
| 17
Зона вылета
|Бохум
|14
|3
|1
|10
|13-36
|10
|23,8
| 18
Зона вылета
|Шальке-04
|14
|2
|3
|9
|13-30
|9
|21,4