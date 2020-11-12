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Боавишта - Порту 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: Бесса (Порту, Португалия), вместимость: 28263
12 Ноября 2022 года в 23:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 13-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия)
Боавишта
Порту

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боавишта - Порту, которое состоится 12 Ноября 2022 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Бесса (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Боавишта
      Порту
      Порту
      Порту
      Главные тренеры
      ПортугалияАрманду Пети
      ПортугалияСержиу Консейсау
      История личных встреч
      20.03.2022 Португалия - Примейра Тур 27 Боавишта0 : 1Порту
      30.10.2021 Португалия - Примейра Тур 10 Порту4 : 1Боавишта
      13.02.2021 Португалия - Примейра Тур 19 Порту2 : 2Боавишта
      26.09.2020 Португалия - Примейра Тур 2 Боавишта0 : 5Порту
      23.06.2020 Португалия - Примейра Тур 28 Порту4 : 0Боавишта
      11.11.2019 Португалия - Примейра Тур 11 Боавишта0 : 1Порту
      05.04.2019 Португалия - Примейра Тур 28 Порту2 : 0Боавишта
      02.12.2018 Португалия - Примейра Тур 11 Боавишта0 : 1Порту
      17.03.2018 Португалия - Примейра Тур 27 Порту2 : 0Боавишта
      28.10.2017 Португалия - Примейра Тур 10 Боавишта0 : 3Порту
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Бенфика12111034-63494,4
      2 Порту1282227-82672,2
      3 Брага1281327-112569,4
      4 Каза Пия1272312-82363,9
      5 Спортинг1171324-122266,7
      6 Витория Гимарайнш1262413-132055,6
      7 Портимоненсе1261511-121952,8
      8 Арока1254314-181952,8
      9 Боавишта1252513-191747,2
      10 Эшторил1244413-151644,4
      11 Риу Аве1243515-181541,7
      12 Шавиш113449-151339,4
      13 Визела123369-131233,3
      14 Фамаликан1232710-161130,6
      15 Санта-Клара122468-121027,8
      16 Жил Висенте1223710-18925,0
      17 Маритиму121388-26616,7
      18 Пасуш де Феррейра1202107-2425,6

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