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Эммен - Аякс 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: Де Ауде Мердейк (Эммен, Нидерланды), вместимость: 8600
12 Ноября 2022 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 14-й тур
Главный судья: Йохем Камфус (Нидерланды)
Эммен
Аякс

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эммен - Аякс, которое состоится 12 Ноября 2022 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 14-й тур, оно проводится на стадионе: Де Ауде Мердейк (Эммен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Эммен
      Эммен
      Аякс
      Амстердам
      Главные тренеры
      НидерландыДик Люккин
      НидерландыАльфред Шрёдер
      История личных встреч
      02.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 31 Аякс4 : 0Эммен
      28.11.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 10 Эммен0 : 5Аякс
      10.08.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 2 Аякс5 : 0Эммен
      03.04.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 28 Эммен2 : 5Аякс
      25.08.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 3 Аякс5 : 0Эммен
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Лига чемпионов
      		ПСВ Эйндховен13 30
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Фейеноорд13 30
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		Аякс13 29
      4
      Плей-офф Лиги конференций
      		Твенте13 26
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		АЗ Алкмар13 26
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Спарта13 23
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Утрехт13 21
      8 Херенвен13 20
      9 Валвейк13 17
      10 НЕК Неймеген13 14
      11 Гоу Эхед Иглс13 14
      12 Эксельсиор13 13
      13 Фортуна13 12
      14 Гронинген13 12
      15 Витесс13 12
      16
      Стыковая зона
      		Эммен13 10
      17
      Зона вылета
      		Камбюр13 8
      18
      Зона вылета
      		Волендам13 6

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