Эммен - Аякс 12 Ноября прямая трансляция
Стадион: Де Ауде Мердейк (Эммен, Нидерланды), вместимость: 8600
12 Ноября 2022 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 14-й тур
Главный судья: Йохем Камфус (Нидерланды)
0'
45'
90'
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Стартовый состав
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эммен - Аякс, которое состоится 12 Ноября 2022 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 14-й тур, оно проводится на стадионе: Де Ауде Мердейк (Эммен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эммен
Эммен
Аякс
Амстердам
Главные тренеры
|Дик Люккин
|Альфред Шрёдер
История личных встреч
|02.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 31
|4 : 0
|28.11.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 10
|0 : 5
|10.08.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 2
|5 : 0
|03.04.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 28
|2 : 5
|25.08.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 3
|5 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|13
|30
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фейеноорд
|13
|30
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Аякс
|13
|29
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|13
|26
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|13
|26
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|13
|23
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|13
|21
|8
|Херенвен
|13
|20
|9
|Валвейк
|13
|17
|10
|НЕК Неймеген
|13
|14
|11
|Гоу Эхед Иглс
|13
|14
|12
|Эксельсиор
|13
|13
|13
|Фортуна
|13
|12
|14
|Гронинген
|13
|12
|15
|Витесс
|13
|12
| 16
Стыковая зона
|Эммен
|13
|10
| 17
Зона вылета
|Камбюр
|13
|8
| 18
Зона вылета
|Волендам
|13
|6