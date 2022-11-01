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ПСВ Эйндховен - АЗ Алкмар 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119
12 Ноября 2022 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 14-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды)
ПСВ Эйндховен
АЗ Алкмар

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - АЗ Алкмар, которое состоится 12 Ноября 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 14-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      ПСВ Эйндховен
      Эйндховен
      АЗ Алкмар
      Алкмар
      Главные тренеры
      НидерландыРуд ван Нистелрой
      НидерландыПаскаль Янсен
      История личных встреч
      05.02.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 21 ПСВ Эйндховен1 : 2АЗ Алкмар
      11.09.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 4 АЗ Алкмар0 : 3ПСВ Эйндховен
      21.03.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 27 АЗ Алкмар2 : 0ПСВ Эйндховен
      13.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 16 ПСВ Эйндховен1 : 3АЗ Алкмар
      27.10.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 11 ПСВ Эйндховен0 : 4АЗ Алкмар
      12.05.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 34 АЗ Алкмар1 : 0ПСВ Эйндховен
      22.12.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 17 ПСВ Эйндховен3 : 1АЗ Алкмар
      07.04.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 30 АЗ Алкмар2 : 3ПСВ Эйндховен
      12.08.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 1 ПСВ Эйндховен3 : 2АЗ Алкмар
      04.02.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 21 АЗ Алкмар2 : 4ПСВ Эйндховен
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Лига чемпионов
      		ПСВ Эйндховен13 30
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Фейеноорд13 30
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		Аякс13 29
      4
      Плей-офф Лиги конференций
      		Твенте13 26
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		АЗ Алкмар13 26
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Спарта13 23
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Утрехт13 21
      8 Херенвен13 20
      9 Валвейк13 17
      10 НЕК Неймеген13 14
      11 Гоу Эхед Иглс13 14
      12 Эксельсиор13 13
      13 Фортуна13 12
      14 Гронинген13 12
      15 Витесс13 12
      16
      Стыковая зона
      		Эммен13 10
      17
      Зона вылета
      		Камбюр13 8
      18
      Зона вылета
      		Волендам13 6

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