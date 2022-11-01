ПСВ Эйндховен - АЗ Алкмар 12 Ноября прямая трансляция
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119
12 Ноября 2022 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 14-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - АЗ Алкмар, которое состоится 12 Ноября 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 14-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
АЗ Алкмар
Алкмар
Главные тренеры
|Руд ван Нистелрой
|Паскаль Янсен
История личных встреч
|05.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 21
|1 : 2
|11.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 4
|0 : 3
|21.03.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 27
|2 : 0
|13.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 16
|1 : 3
|27.10.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 11
|0 : 4
|12.05.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 34
|1 : 0
|22.12.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 17
|3 : 1
|07.04.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 30
|2 : 3
|12.08.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 1
|3 : 2
|04.02.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 21
|2 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|13
|30
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фейеноорд
|13
|30
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Аякс
|13
|29
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|13
|26
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|13
|26
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|13
|23
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|13
|21
|8
|Херенвен
|13
|20
|9
|Валвейк
|13
|17
|10
|НЕК Неймеген
|13
|14
|11
|Гоу Эхед Иглс
|13
|14
|12
|Эксельсиор
|13
|13
|13
|Фортуна
|13
|12
|14
|Гронинген
|13
|12
|15
|Витесс
|13
|12
| 16
Стыковая зона
|Эммен
|13
|10
| 17
Зона вылета
|Камбюр
|13
|8
| 18
Зона вылета
|Волендам
|13
|6