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Оренбург - Краснодар 13 Ноября прямая трансляция

Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 7500
13 Ноября 2022 года в 14:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 17-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
Оренбург
Краснодар

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Краснодар, которое состоится 13 Ноября 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Оренбург
      Оренбург
      Краснодар
      Краснодар
      Главные тренеры
      ЧехияМарцел Личка
      РоссияАлександр Александрович Сторожук
      История личных встреч
      21.08.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Краснодар2 : 0Оренбург
      27.06.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Оренбург0 : 3 ТКраснодар
      27.10.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Краснодар1 : 1Оренбург
      11.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Краснодар2 : 2Оренбург
      26.08.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Оренбург1 : 1Краснодар
      17.07.2018 Товарищеские матчи (клубы) Июль 2018 Краснодар1 : 0Оренбург
      07.05.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Оренбург1 : 0Краснодар
      06.11.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Краснодар3 : 3Оренбург
      27.10.2016 Кубок России 1/8 финала Краснодар3 : 2 ДВОренбург
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ: «Оренбург» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит17133147-74282,4
      2 Спартак М17113340-183670,6
      3 Ростов17105232-233568,6
      4 ЦСКА1685329-162960,4
      5 Ахмат1782727-272651,0
      6 Динамо М1675431-202654,2
      7 Краснодар1674530-242552,1
      8 Оренбург1671828-362245,8
      9 Сочи1664625-322245,8
      10 Урал1763821-282141,2
      11 Крылья Советов1755720-252039,2
      12 Пари Нижний Новгород1754822-291937,3
      13 Факел17110621-331325,5
      14 Локомотив М17341020-341325,5
      15
      Зона вылета
      		Химки16331016-341225,0
      16
      Зона вылета
      		Торпедо М1713137-30611,8

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