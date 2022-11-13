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Химки - Сочи 13 Ноября прямая трансляция

Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
13 Ноября 2022 года в 16:30 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 17-й тур
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия);
Химки
Сочи

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Сочи, которое состоится 13 Ноября 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Химки
      Химки
      Сочи
      Сочи
      Главные тренеры
      РоссияСпартак Артурович Гогниев
      РоссияВадим Вячеславович Гаранин
      История личных встреч
      26.08.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Сочи4 : 1Химки
      08.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Химки0 : 0Сочи
      13.03.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 21 Химки0 : 0Сочи
      16.08.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Сочи3 : 0Химки
      14.07.2021 Кубок Матч Премьер Тур 2 Химки2 : 3Сочи
      16.05.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Химки0 : 0Сочи
      14.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Сочи1 : 1Химки
      18.11.2018 ФНЛ - Первый дивизион Тур 23 Химки0 : 0Сочи
      29.07.2018 ФНЛ - Первый дивизион Тур 3 Сочи3 : 2Химки
      16.03.2018 ФНЛ - Первый дивизион Тур 28 Сочи2 : 1Химки
      Текстовая трансляция
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ: «Химки» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит17133147-74282,4
      2 Спартак М17113340-183670,6
      3 Ростов17105232-233568,6
      4 ЦСКА1685329-162960,4
      5 Ахмат1782727-272651,0
      6 Динамо М1675431-202654,2
      7 Краснодар1674530-242552,1
      8 Оренбург1671828-362245,8
      9 Сочи1664625-322245,8
      10 Урал1763821-282141,2
      11 Крылья Советов1755720-252039,2
      12 Пари Нижний Новгород1754822-291937,3
      13 Факел17110621-331325,5
      14 Локомотив М17341020-341325,5
      15
      Зона вылета
      		Химки16331016-341225,0
      16
      Зона вылета
      		Торпедо М1713137-30611,8

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