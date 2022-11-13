Химки - Сочи 13 Ноября прямая трансляция
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
13 Ноября 2022 года в 16:30 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 17-й тур
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Сочи, которое состоится 13 Ноября 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Химки
Химки
Сочи
Сочи
Главные тренеры
|Спартак Артурович Гогниев
|Вадим Вячеславович Гаранин
История личных встреч
|26.08.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 7
|4 : 1
|08.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|13.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 21
|0 : 0
|16.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 4
|3 : 0
|14.07.2021
|Кубок Матч Премьер
|Тур 2
|2 : 3
|16.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 30
|0 : 0
|14.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 2
|1 : 1
|18.11.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 23
|0 : 0
|29.07.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 3
|3 : 2
|16.03.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 28
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ: «Химки» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|82,4
|2
|Спартак М
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|70,6
|3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|68,6
|4
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|60,4
|5
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|51,0
|6
|Динамо М
|16
|7
|5
|4
|31-20
|26
|54,2
|7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|52,1
|8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|45,8
|9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|45,8
|10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|41,2
|11
|Крылья Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|39,2
|12
|Пари Нижний Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|37,3
|13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|25,5
|14
|Локомотив М
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|25,5
| 15
Зона вылета
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|25,0
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|11,8