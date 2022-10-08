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Динамо М - ЦСКА 13 Ноября прямая трансляция

Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
13 Ноября 2022 года в 19:30 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 17-й тур
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия);
Динамо М
ЦСКА

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - ЦСКА, которое состоится 13 Ноября 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Динамо М
      Москва
      ЦСКА
      Москва
      Главные тренеры
      СербияСлавиша Йоканович
      РоссияВладимир Валентинович Федотов
      История личных встреч
      08.10.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 12 ЦСКА1 : 1Динамо М
      24.04.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 26 ЦСКА1 : 0Динамо М
      08.08.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Динамо М2 : 1ЦСКА
      16.05.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Динамо М3 : 2ЦСКА
      18.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 11 ЦСКА3 : 1Динамо М
      27.06.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Динамо М0 : 0ЦСКА
      27.10.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 14 ЦСКА0 : 1Динамо М
      05.05.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 27 ЦСКА2 : 2Динамо М
      03.11.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Динамо М0 : 0ЦСКА
      09.04.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 25 ЦСКА1 : 2Динамо М
      Текстовая трансляция
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ: «Динамо» — ЦСКА. Начало московского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит17133147-74282,4
      2 Спартак М17113340-183670,6
      3 Ростов17105232-233568,6
      4 ЦСКА1685329-162960,4
      5 Ахмат1782727-272651,0
      6 Динамо М1675431-202654,2
      7 Краснодар1674530-242552,1
      8 Оренбург1671828-362245,8
      9 Сочи1664625-322245,8
      10 Урал1763821-282141,2
      11 Крылья Советов1755720-252039,2
      12 Пари Нижний Новгород1754822-291937,3
      13 Факел17110621-331325,5
      14 Локомотив М17341020-341325,5
      15
      Зона вылета
      		Химки16331016-341225,0
      16
      Зона вылета
      		Торпедо М1713137-30611,8

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