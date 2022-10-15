01:29 ()
Свернуть список

Брайтон - Астон Вилла 13 Ноября прямая трансляция

Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
13 Ноября 2022 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия)
Брайтон энд Хоув Альбион
Астон Вилла

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Астон Вилла, которое состоится 13 Ноября 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Брайтон энд Хоув Альбион
      Брайтон энд Хоув
      Астон Вилла
      Бирмингем
      Главные тренеры
      УэльсЭндрю Крофтс (и.о.)
      ИталияРоберто де Дзерби
      ИспанияУнаи Эмери
      История личных встреч
      26.02.2022 Англия - Премьер-лига Тур 27 Брайтон энд Хоув Альбион0 : 2Астон Вилла
      20.11.2021 Англия - Премьер-лига Тур 12 Астон Вилла2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
      13.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 24 Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Астон Вилла
      21.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 9 Астон Вилла1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
      18.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 23 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Астон Вилла
      19.10.2019 Англия - Премьер-лига Тур 9 Астон Вилла2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
      25.09.2019 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Брайтон энд Хоув Альбион1 : 3Астон Вилла
      07.05.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 46 Астон Вилла1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
      18.11.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 17 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Астон Вилла
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал14121133-113788,1
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити14102240-143276,2
      3
      Лига чемпионов
      		Ньюкасл Юнайтед1586129-113066,7
      4
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур1592431-212964,4
      5
      Лига Европы
      		Манчестер Юнайтед1372418-192359,0
      6 Ливерпуль1464428-172252,4
      7 Брайтон энд Хоув Альбион1363422-172153,8
      8 Челси1463517-172150,0
      9 Фулхэм1454523-241945,2
      10 Брентфорд1547423-251942,2
      11 Кристал Пэлас1454515-181945,2
      12 Лестер Сити1552825-251737,8
      13 Борнмут1544718-321635,6
      14 Лидс Юнайтед1443722-261535,7
      15 Астон Вилла1443714-211535,7
      16 Вест Хэм Юнайтед1542912-171431,1
      17 Эвертон1535711-171431,1
      18
      Зона вылета
      		Ноттингем Форест1534811-301328,9
      19
      Зона вылета
      		Саутгемптон1533913-271226,7
      20
      Зона вылета
      		Вулверхэмптон152498-241022,2

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close