Фулхэм - Манчестер Юнайтед 13 Ноября прямая трансляция
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
13 Ноября 2022 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)
0'
45'
90'
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Манчестер Юнайтед, которое состоится 13 Ноября 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фулхэм
Лондон
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Главные тренеры
|Марку Силва
|Эрик тен Хаг
История личных встреч
|18.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|1 : 1
|20.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|1 : 2
|09.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|0 : 3
|08.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|4 : 1
|09.02.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|2 : 2
|02.11.2013
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|1 : 3
|02.02.2013
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|0 : 1
|26.01.2013
|Кубок Англии
|1/16 финала
|4 : 1
|25.08.2012
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|3 : 2
|26.03.2012
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура АПЛ: «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|14
|12
|1
|1
|33-11
|37
|88,1
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|14
|10
|2
|2
|40-14
|32
|76,2
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|15
|8
|6
|1
|29-11
|30
|66,7
| 4
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|15
|9
|2
|4
|31-21
|29
|64,4
| 5
Лига Европы
|Манчестер Юнайтед
|13
|7
|2
|4
|18-19
|23
|59,0
|6
|Ливерпуль
|14
|6
|4
|4
|28-17
|22
|52,4
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|13
|6
|3
|4
|22-17
|21
|53,8
|8
|Челси
|14
|6
|3
|5
|17-17
|21
|50,0
|9
|Фулхэм
|14
|5
|4
|5
|23-24
|19
|45,2
|10
|Брентфорд
|15
|4
|7
|4
|23-25
|19
|42,2
|11
|Кристал Пэлас
|14
|5
|4
|5
|15-18
|19
|45,2
|12
|Лестер Сити
|15
|5
|2
|8
|25-25
|17
|37,8
|13
|Борнмут
|15
|4
|4
|7
|18-32
|16
|35,6
|14
|Лидс Юнайтед
|14
|4
|3
|7
|22-26
|15
|35,7
|15
|Астон Вилла
|14
|4
|3
|7
|14-21
|15
|35,7
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|15
|4
|2
|9
|12-17
|14
|31,1
|17
|Эвертон
|15
|3
|5
|7
|11-17
|14
|31,1
| 18
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|15
|3
|4
|8
|11-30
|13
|28,9
| 19
Зона вылета
|Саутгемптон
|15
|3
|3
|9
|13-27
|12
|26,7
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|15
|2
|4
|9
|8-24
|10
|22,2