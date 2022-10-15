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Фулхэм - Манчестер Юнайтед 13 Ноября прямая трансляция

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
13 Ноября 2022 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)
Фулхэм
Манчестер Юнайтед

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Манчестер Юнайтед, которое состоится 13 Ноября 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Фулхэм
      Лондон
      Манчестер Юнайтед
      Манчестер
      Главные тренеры
      ПортугалияМарку Силва
      НидерландыЭрик тен Хаг
      История личных встреч
      18.05.2021 Англия - Премьер-лига Тур 37 Манчестер Юнайтед1 : 1Фулхэм
      20.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 18 Фулхэм1 : 2Манчестер Юнайтед
      09.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 26 Фулхэм0 : 3Манчестер Юнайтед
      08.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 16 Манчестер Юнайтед4 : 1Фулхэм
      09.02.2014 Англия - Премьер-лига Тур 25 Манчестер Юнайтед2 : 2Фулхэм
      02.11.2013 Англия - Премьер-лига Тур 10 Фулхэм1 : 3Манчестер Юнайтед
      02.02.2013 Англия - Премьер-лига Тур 25 Фулхэм0 : 1Манчестер Юнайтед
      26.01.2013 Кубок Англии 1/16 финала Манчестер Юнайтед4 : 1Фулхэм
      25.08.2012 Англия - Премьер-лига Тур 2 Манчестер Юнайтед3 : 2Фулхэм
      26.03.2012 Англия - Премьер-лига Тур 30 Манчестер Юнайтед1 : 0Фулхэм
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура АПЛ: «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал14121133-113788,1
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити14102240-143276,2
      3
      Лига чемпионов
      		Ньюкасл Юнайтед1586129-113066,7
      4
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур1592431-212964,4
      5
      Лига Европы
      		Манчестер Юнайтед1372418-192359,0
      6 Ливерпуль1464428-172252,4
      7 Брайтон энд Хоув Альбион1363422-172153,8
      8 Челси1463517-172150,0
      9 Фулхэм1454523-241945,2
      10 Брентфорд1547423-251942,2
      11 Кристал Пэлас1454515-181945,2
      12 Лестер Сити1552825-251737,8
      13 Борнмут1544718-321635,6
      14 Лидс Юнайтед1443722-261535,7
      15 Астон Вилла1443714-211535,7
      16 Вест Хэм Юнайтед1542912-171431,1
      17 Эвертон1535711-171431,1
      18
      Зона вылета
      		Ноттингем Форест1534811-301328,9
      19
      Зона вылета
      		Саутгемптон1533913-271226,7
      20
      Зона вылета
      		Вулверхэмптон152498-241022,2

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