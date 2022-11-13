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Нант - Аяччо 13 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
13 Ноября 2022 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция)
Нант
Аяччо

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Аяччо, которое состоится 13 Ноября 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Нант
      Нант
      Аяччо
      Аяччо
      Главные тренеры
      ФранцияАнтуан Комбуаре
      ФранцияОливье Панталони
      История личных встреч
      08.03.2014 Франция - Лига 1 Тур 28 Нант2 : 2Аяччо
      19.10.2013 Франция - Лига 1 Тур 10 Аяччо0 : 1Нант
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ14122038-93890,5
      2
      Лига чемпионов
      		Ланс15113126-103680,0
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Ренн1594231-143168,9
      4
      Лига Европы
      		Марсель1483323-112764,3
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Монако1483327-182764,3
      6 Лорьян1483325-202764,3
      7 Лилль1472526-232354,8
      8 Лион1563623-182146,7
      9 Ницца1555515-172044,4
      10 Клермон1554619-231942,2
      11 Реймс1437415-201638,1
      12 Тулуза1544720-271635,6
      13 Труа1435625-291433,3
      14 Монпелье1441923-281331,0
      15 Осер1434714-261331,0
      16 Нант1426615-221228,6
      17
      Зона вылета
      		Аяччо1432912-221126,2
      18
      Зона вылета
      		Страсбург1417616-251023,8
      19
      Зона вылета
      		Брест1424814-271023,8
      20
      Зона вылета
      		Анже14221015-33819,0

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