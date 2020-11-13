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Монако - Марсель 13 Ноября прямая трансляция

Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
13 Ноября 2022 года в 22:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция)
Монако
Марсель

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Марсель, которое состоится 13 Ноября 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Фонвьей, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Монако
      Монако
      Марсель
      Марсель
      Главные тренеры
      БельгияФилипп Клеман
      ХорватияИгор Тудор
      История личных встреч
      06.03.2022 Франция - Лига 1 Тур 27 Марсель0 : 1Монако
      11.09.2021 Франция - Лига 1 Тур 5 Монако0 : 2Марсель
      23.01.2021 Франция - Лига 1 Тур 21 Монако3 : 1Марсель
      12.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 14 Марсель2 : 1Монако
      30.10.2019 Франция - Кубок лиги 1/16 финала Монако2 : 1Марсель
      15.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 5 Монако3 : 4Марсель
      13.01.2019 Франция - Лига 1 Тур 20 Марсель1 : 1Монако
      02.09.2018 Франция - Лига 1 Тур 4 Монако2 : 3Марсель
      28.01.2018 Франция - Лига 1 Тур 23 Марсель2 : 2Монако
      27.08.2017 Франция - Лига 1 Тур 4 Монако6 : 1Марсель
      Текстовая трансляция
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 15-го тура Лиги 1: «Монако» — «Марсель». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ14122038-93890,5
      2
      Лига чемпионов
      		Ланс15113126-103680,0
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Ренн1594231-143168,9
      4
      Лига Европы
      		Марсель1483323-112764,3
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Монако1483327-182764,3
      6 Лорьян1483325-202764,3
      7 Лилль1472526-232354,8
      8 Лион1563623-182146,7
      9 Ницца1555515-172044,4
      10 Клермон1554619-231942,2
      11 Реймс1437415-201638,1
      12 Тулуза1544720-271635,6
      13 Труа1435625-291433,3
      14 Монпелье1441923-281331,0
      15 Осер1434714-261331,0
      16 Нант1426615-221228,6
      17
      Зона вылета
      		Аяччо1432912-221126,2
      18
      Зона вылета
      		Страсбург1417616-251023,8
      19
      Зона вылета
      		Брест1424814-271023,8
      20
      Зона вылета
      		Анже14221015-33819,0

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