Монако - Марсель 13 Ноября прямая трансляция
Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
13 Ноября 2022 года в 22:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Марсель, которое состоится 13 Ноября 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Фонвьей, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако
Марсель
Марсель
Главные тренеры
|Филипп Клеман
|Игор Тудор
История личных встреч
|06.03.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|0 : 1
|11.09.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|0 : 2
|23.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|3 : 1
|12.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|2 : 1
|30.10.2019
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 1
|15.09.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|3 : 4
|13.01.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|1 : 1
|02.09.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|2 : 3
|28.01.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|2 : 2
|27.08.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|6 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 15-го тура Лиги 1: «Монако» — «Марсель». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|14
|12
|2
|0
|38-9
|38
|90,5
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|15
|11
|3
|1
|26-10
|36
|80,0
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Ренн
|15
|9
|4
|2
|31-14
|31
|68,9
| 4
Лига Европы
|Марсель
|14
|8
|3
|3
|23-11
|27
|64,3
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Монако
|14
|8
|3
|3
|27-18
|27
|64,3
|6
|Лорьян
|14
|8
|3
|3
|25-20
|27
|64,3
|7
|Лилль
|14
|7
|2
|5
|26-23
|23
|54,8
|8
|Лион
|15
|6
|3
|6
|23-18
|21
|46,7
|9
|Ницца
|15
|5
|5
|5
|15-17
|20
|44,4
|10
|Клермон
|15
|5
|4
|6
|19-23
|19
|42,2
|11
|Реймс
|14
|3
|7
|4
|15-20
|16
|38,1
|12
|Тулуза
|15
|4
|4
|7
|20-27
|16
|35,6
|13
|Труа
|14
|3
|5
|6
|25-29
|14
|33,3
|14
|Монпелье
|14
|4
|1
|9
|23-28
|13
|31,0
|15
|Осер
|14
|3
|4
|7
|14-26
|13
|31,0
|16
|Нант
|14
|2
|6
|6
|15-22
|12
|28,6
| 17
Зона вылета
|Аяччо
|14
|3
|2
|9
|12-22
|11
|26,2
| 18
Зона вылета
|Страсбург
|14
|1
|7
|6
|16-25
|10
|23,8
| 19
Зона вылета
|Брест
|14
|2
|4
|8
|14-27
|10
|23,8
| 20
Зона вылета
|Анже
|14
|2
|2
|10
|15-33
|8
|19,0