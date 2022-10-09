Монца - Салернитана 13 Ноября прямая трансляция
Стадион: Комунале Бриантео (Монца, Италия), вместимость: 18568
13 Ноября 2022 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 15-й тур
Главный судья: Антонио Джуа (Италия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Салернитана, которое состоится 13 Ноября 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Комунале Бриантео (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монца
Монца
Салернитана
Салерно
Главные тренеры
|Джованни Строппа
|Давиде Никола
История личных встреч
|01.05.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 35
|1 : 3
|30.12.2020
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 16
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|15
|13
|2
|0
|37-12
|41
|91,1
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|14
|9
|3
|2
|26-8
|30
|71,4
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|14
|9
|3
|2
|27-14
|30
|71,4
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|14
|8
|4
|2
|21-7
|28
|66,7
| 5
Лига Европы
|Интер М
|14
|9
|0
|5
|31-20
|27
|64,3
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|14
|8
|3
|3
|20-12
|27
|64,3
|7
|Рома
|14
|8
|2
|4
|17-13
|26
|61,9
|8
|Удинезе
|15
|6
|6
|3
|24-17
|24
|53,3
|9
|Торино
|14
|6
|2
|6
|15-16
|20
|47,6
|10
|Болонья
|15
|5
|4
|6
|20-25
|19
|42,2
|11
|Фиорентина
|14
|5
|4
|5
|17-18
|19
|45,2
|12
|Салернитана
|14
|4
|5
|5
|19-21
|17
|40,5
|13
|Эмполи
|15
|4
|5
|6
|12-19
|17
|37,8
|14
|Сассуоло
|15
|4
|4
|7
|15-22
|16
|35,6
|15
|Лечче
|15
|3
|6
|6
|14-17
|15
|33,3
|16
|Монца
|14
|4
|1
|9
|13-22
|13
|31,0
|17
|Специя
|14
|2
|4
|8
|12-25
|10
|23,8
| 18
Зона вылета
|Кремонезе
|15
|0
|7
|8
|11-26
|7
|15,6
| 19
Зона вылета
|Сампдория
|15
|1
|3
|11
|6-27
|6
|13,3
| 20
Зона вылета
|Верона
|14
|1
|2
|11
|11-27
|5
|11,9