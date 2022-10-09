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Милан - Фиорентина 13 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
13 Ноября 2022 года в 20:00 (+03:00). Италия - Серия А, 15-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия)
Милан
Фиорентина

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Фиорентина, которое состоится 13 Ноября 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Милан
      Милан
      Фиорентина
      Флоренция
      Главные тренеры
      ИталияСтефано Пиоли
      ИталияВинченцо Итальяно
      История личных встреч
      01.05.2022 Италия - Серия А Тур 35 Милан1 : 0Фиорентина
      20.11.2021 Италия - Серия А Тур 13 Фиорентина4 : 3Милан
      21.03.2021 Италия - Серия А Тур 28 Фиорентина2 : 3Милан
      29.11.2020 Италия - Серия А Тур 9 Милан2 : 0Фиорентина
      22.02.2020 Италия - Серия А Тур 25 Фиорентина1 : 1Милан
      29.09.2019 Италия - Серия А Тур 6 Милан1 : 3Фиорентина
      11.05.2019 Италия - Серия А Тур 36 Фиорентина0 : 1Милан
      22.12.2018 Италия - Серия А Тур 17 Милан0 : 1Фиорентина
      20.05.2018 Италия - Серия А Тур 38 Милан5 : 1Фиорентина
      30.12.2017 Италия - Серия А Тур 19 Фиорентина1 : 1Милан
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Наполи15132037-124191,1
      2
      Лига чемпионов
      		Лацио1493226-83071,4
      3
      Лига чемпионов
      		Милан1493227-143071,4
      4
      Лига чемпионов
      		Ювентус1484221-72866,7
      5
      Лига Европы
      		Интер М1490531-202764,3
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Аталанта1483320-122764,3
      7 Рома1482417-132661,9
      8 Удинезе1566324-172453,3
      9 Торино1462615-162047,6
      10 Болонья1554620-251942,2
      11 Фиорентина1454517-181945,2
      12 Салернитана1445519-211740,5
      13 Эмполи1545612-191737,8
      14 Сассуоло1544715-221635,6
      15 Лечче1536614-171533,3
      16 Монца1441913-221331,0
      17 Специя1424812-251023,8
      18
      Зона вылета
      		Кремонезе1507811-26715,6
      19
      Зона вылета
      		Сампдория1513116-27613,3
      20
      Зона вылета
      		Верона14121111-27511,9

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